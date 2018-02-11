平昌冬奧》好感動！ 連德安手套寫「謝謝有您們」創個人最佳

2018年02月11日 21:30 中時電子報 林宋以情

「雪橇王子」連德安，代表台灣出征。（翻攝自連德安臉書）

平昌冬奧中華隊掌旗官，我國單人無舵雪橇好手「泰雅飛鷹」連德安，11日無舵雪橇第3趟繳出50秒545成績，創下個人最佳，但最吸睛的是他賽後秀出手套中「謝謝有您們」，令人感動。

連德安平昌冬奧打頭陣，昨出征男子單人無舵雪橇，前兩趟成績分別為52秒121、51秒472，前兩趟暫居第38名。

11日第3趟，連德安繳出50秒545，同時也創下個人最佳成績。但由於成績並未排入前20名，因此無需出賽第4趟，3趟總和2分34秒138，連3趟都突破個人最佳成績。

本屆冬奧是連德安連續第2屆取得冬奧門票，他昨日對自己表現不滿意，賽後在臉書PO文自勉，要自己享受比賽，全力以赴。

連德安寫到，「經過一天心情的調適，運動員最重要是坦然的面對自己面對所有嚴峻的挑戰，也謝謝大家不斷的鼓勵打氣，失敗是什麼？沒有什麼，只是更走近勝利一步；勝利是什麼？就是走過了所有通向失敗的路，只剩下一筆路，那就是勝利的路。享受比賽 全力以赴」

無舵雪橇男子單人金牌由奧地利好手大衛(David Gleirscher)在第4趟繳出47秒631成績，以4趟總成績3分10秒702摘金，美國克里斯(Chris Mazdzer)、德國約翰(Johannes Ludwig)分獲銀、銅牌，以47秒475改寫世界紀錄的義大利費斯齊納勒則屈居第4無緣頒獎台。

(中時電子報)