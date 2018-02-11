傅達仁靠營養針和家人打生命延長賽 參與兒子喜事笑稱「擦板得分」

傅達仁。（圖／粘耿豪攝影）

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瘦弱的傅達仁（中）在兒子傅俊豪（右）攙扶下進入婚宴會場。（圖／粘耿豪攝影）
傅俊豪（右3）單膝下跪向小3歲的太太晏如（左3）補求婚。（圖／粘耿豪攝影）
傅俊豪（右）和太太晏如。（圖／粘耿豪攝影）

資深體育主播傅達仁之子11日晚間舉辦婚禮，傅達仁披黑色綴銀絲LV圍巾和黑西裝，更顯人逢喜事精神爽，也感謝上帝讓他參加這場生命的延長賽。他說：「現在一天要打4次止痛藥，只要不痛就沒事。本來我也以為過不了聖誕節，但現在兒子一宣布喜事，怎樣也得挺過春節。」婚禮上他兒子以高跪姿補求婚儀式，一旁傅達仁感慨：「我站在這裡是一場延長賽，45度角擦板得分！」

現場政商、演藝界名人雲集，傅達仁自曝出席前才打過維他命C營養針，但「家人和太太讓我燃起生命中最旺的一把火。」他還呼籲一定要多交友，才讓他能參與這場「社會的大喜事」。說起心心念念的安樂死計畫，傅達仁再度表態：「安樂死是在前進的政策，台灣如果有的話將會是亞洲第一個，這是為百姓減少痛苦的好東西。」

另他表示，自己的安樂死善終權利不變，只是現在歐洲大風雪，暫時無法再去瑞士；他還笑說兒子很緊張，「從上月24日說要結婚，到今天只有18天，太緊急了」；他還提到，要陪兒子度過蜜月。

說到出國，傅達仁雖說自己頻繁出國花了不少錢，但他想到日前花蓮震災，被台灣人的溫暖感動，「我要拋磚引玉，捐10萬元給花蓮地震災區。」

此外，傅達仁今也和正宮夫人鄭正玨，以及兒子生母「陳小姐」一起參加婚禮。傅達仁曾在自傳中透露，陳小姐這位紅粉知己在27年前產下傅俊豪，此後陳小姐和鄭正玨共同生活，傅達仁更稱這位陳小姐是「半個太太」。這場婚禮也是由陳小姐和鄭正玨一同準備，一起為傅家二代的婚宴忙進忙出。

(中時)

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