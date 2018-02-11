金與正文在寅觀賞藝術團表演

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南韓總統文在寅11日晚間和金正恩胞妹金與正、北韓名義元首金永南、玄松月等冬奧代表團成員，一起觀賞三池淵管弦樂團在首爾國立中央劇場表演。北韓高階代表團看完演出後隨即啟程返國，金永南表示，此行為兩韓交流創造條件，希望能再次重逢。

文在寅夫婦陪同金與正、金永南，一同觀看由玄松月領導的北韓三池淵管弦樂團的演出。文在寅和金與正10日晚間也一起觀賞兩韓共組的女子冰上曲棍球聯隊首場出賽，當時兩人中間隔著金永南和國際奧委會主席巴赫，這次他們並肩而坐。韓媒拍到穿白色上衣的金與正，向文在寅解釋表演內容，文在寅側頭傾聽的畫面。

三池淵管弦樂團的演出於晚間7時開始。表演開始前，文在寅在別處與北韓冬奧高官團會面並交談。下午6時45分左右，金與正和金永南率先抵達劇場，10分鐘後文在寅攜夫人金正淑女士抵達，雙方相互問候。

金永南表示，文在寅總統在百忙之中抽出寶貴的時間，讓人高興，並給他留下深刻印象。文在寅則指出，三池淵管弦樂團8日在江陵的演出「非常令人振奮」，而來看首爾表演的觀眾更多，設施也更好。金永南進一步說，這次會晤為雙方經常見面並交換意見創造條件，希望能再次重逢。文在寅回應，見面非常重要，希望兩韓攜手努力合作。

北韓冬奧高官團觀賞北韓藝術團演出後，前往仁川國際機場，搭乘金正恩專機「蒼鷹一號」返回平壤，結束為期3天的訪韓行程。

(中時)

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