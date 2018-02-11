全球登山界漸多從西藏攀珠峰

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旺報

想要攀登珠峰只有兩條路。一條是從南側尼泊爾，另一條是從北側的大陸西藏。漸多世界登山界人士認為，尼泊爾乏善可陳的管理和人滿為患的現狀，正迫使攀登珠峰者離開尼泊爾進入大陸。而且大陸正大舉投資，全力提升從北部攀登世界最高峰的競爭路線。

近年來提供廉價登山服務的個人或團體在尼泊爾如雨後春筍般出現。登山專家提出警告指稱，這些團體正吸引大批「覬覦」珠峰的業餘登山者，但也帶來更大傷亡風險，主要是一些登山領隊本身就不具備相關技能。因擔心安全而將登山公司從尼泊爾轉到大陸的弗滕巴赫表示，近年來發生在珠峰南側的這些現象「絕對令人無法容忍」。

由於漸多登山界人士認為尼泊爾對登山安全的鬆散態度，已達到登山人士無法容忍的程度，老牌登山團體正開始將登山業務向位於珠峰北側的大陸轉移。「南側已經過於擁擠且充斥缺乏經驗的從業者。」今年1月宣布將登山公司「海拔上癮者」轉戰到大陸的資深攀登珠峰人士菲爾表示，他們公司是近年來第3家捨棄尼泊爾的登山團體。

相較之下，大陸正發出珠峰北側向從業團體開放的資訊，斥資打造對安全登頂十分重要的基礎設施。目前大陸正在拉薩建造登山培訓中心，並計畫從2019年起允許在珠峰北側展開直升機營救業務。不僅如此，大陸還在每個登山季開始前固定相關登山纜索，這是全世界大多數著名頂峰管理機構的通行做法。但在珠峰南側，尼泊爾一側並未這麼做。

「中國正在以尼泊爾向來難以做到的方式解決更多的問題，因為尼泊爾缺乏實行此類規定的體系。」業內人士艾德里安預測，未來幾年會有更多團體向位於珠峰北側的大陸轉移。

(旺報)

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