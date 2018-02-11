政院拍板 提供花蓮受災企業融資額度200億

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花蓮災情嚴重恐使觀光業及石材產業造成衝擊，對此，行政院的「0206花蓮震災救助及重建專案小組」今舉行兩次會議討論紓困案。國發會主委陳美伶會後裁示，除了交通部將提供3000萬給旅宿業者作為貸款利息補貼，將以國發基金或花東基金提供20億元供信保基金十倍擔保之用，總共200億元額度內，供受災企業專案融資。

會中決定，有關石材災損品之暫存，同意由港務公司無償提供土地3年暫存，並即刻於今日開始現勘、整地等工作，以利清運作業進行。清運費用部分，將全數由花東基金支應。

由於擔心銀行雨天收傘，政院也將協請金管會於2月13日前提出貸款展延、本金緩繳等紓困方案，呼籲金融業者以同理心協助；政院也將由國發基金或花東基金提供20億元供信保基金十倍擔保之用，總共200億元額度內，提供專案融資。

至於花蓮旅客大量減少，陳美伶也在會中拍板，交通部觀光局將提供旅宿業者貸款利息補貼紓困3000萬，並重建花東觀光，開發深度旅遊行程；未來若花蓮有大量旅客需求，台鐵除了加開列車。

陳美伶表示，為讓暫時安置於收容所的民眾能安心過年，已主動聯繫聯發科董事長蔡明介，蔡允諾捐助住宿費用，使災民能於春節期間暫時居住於旅館或民宿，安心過年，政院東部聯合服務中心將近快盤點災民需求，協助媒合。

(中時)

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