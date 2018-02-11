上回美國閱兵是華府的一場災難

2018年02月11日 22:43 中時電子報 江飛宇

美國總統川普表示，他希望在華盛頓主持一次閱兵式，並且要與來北韓或蘇聯的獨裁者做個比較。華府最近一次是閱兵，是1991年第一次伊拉克戰爭後的勝利遊行，但是那場閱兵幾乎是一團糟，毫無可取之處。

商業內幕(business insider)報導，1991年6月8日，美國總統老喬治．布希(George H. W. Bush)與副總統丹．奎爾(Dan Quayle)和內閣官員們，在防彈玻璃構成的檢閱室向外望去，大約有8,800名士兵走向憲法大道，經過白宮，然後轉向五角大廈。這批部隊是幾個月前，於沙漠風暴行動中，擊敗伊拉克海珊的部隊，完成收復科威特的成就。

1991年美國閱兵，老布希總統(右)與聯軍總司令諾曼史瓦茲柯夫上將(左)，在防彈玻璃搭建的閱兵室裡一同檢閱部隊。(圖/美聯社)

隨後，有其他的戰鬥武器也轟隆隆的開了過來，包括M1A1艾布蘭戰車(Abrams MBT)、M2布拉德雷步兵戰鬥車(Bradley IFV)、愛國者飛彈發射器(MIM-104 Patriot)、M109自走砲等。接著天空也傳來咆哮，直升機群、戰鬥機都從華府上空飛越，場面相當壯觀。事實上事後施放的慶祝煙火，也無法與這些壯盛軍容相比。

1991年的美國大閱兵。

然而，這場大規模遊行背後付出相當多的環境代價，華盛頓市政府為了給裝甲車隊開路，先除去了遊行路線上的路燈杆，事後當然還要再裝回去。這還算是可以恢復的， 67噸的M1戰車在憲法大道的柏油路路上輾過，造成深深的車轍，憲法大道的有效承重量僅30噸，M1顯然超重太多，而且當天艷陽高照，30度的天氣進一步把瀝青給軟化了。

另一個更搞笑的傷害是直升機造成的。一群攻擊直升機在國會大廈上空咆哮後，結果在懸停時，眾多直升機掀起了一場沙塵暴，礫石和沙塵像機槍一樣四處掃射，破壞到鄰近的赫須巨集雕塑館(Hirshhorn Sculpture Garden)，造成雕塑公園裡的寧芙女神(Nymph,由法國雕塑家阿里斯蒂德．馬約爾所創作)造成明顯受損，這座裸體青銅女像的背部充滿著被飛砂走石所擊出的刮痕。

最後統計，這場閱兵除了沒什麼意義的喝采以外，代價是耗費1200萬美元， 120萬磅的垃圾、公共藝術品的損失。

況且，老布希辦閱兵，還有戰爭勝利的慶祝意味，當時老布希有73%的民意聲望。現在舉行閱兵是什麼名目呢?也沒有戰勝什麼，他的民意支持只有40%；他想要和獨裁國家相比，那麼是不是也要把美國核武器運出來展示？他當閱兵官，是不是打算穿軍服、戴肩章和配劍呢？

附帶一提，寧芙女神像之後被修復，是從美國國防預算中撥款，當成一場戰爭損失。也修改了她的擺放位置，不過要是再次閱兵，也很難保證女神或是是其他的藝術品會遇到什麼災難。

(中時電子報)