全台好市多爆採買潮 網友PO戰況照：去之前先上好廁所

全台好市多爆年貨採買潮，網友PO戰況照：去之前先上好廁所。（Raymond Lin 授權使用 請勿隨意翻攝）

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中時電子報
網友分享新莊店戰況。（影/楊淑音提供）
多位網友分享台中分店的人潮情況。（上圖/邱鈺提供、中圖/王先生提供、下圖/劉先生提供 請勿隨意翻攝）

再過幾天就是春節假期，許多民眾也把握最後的周末時間採買年貨，而好市多在會員網友的口碑效應之下，出現不少過年必買夯物，因此成為年前爆人潮的賣場之一。許多網友在社團中回報全台各地的好市多人潮情況，讓其他人看了紛紛驚呼：「怎麼這麼多人啊，估計全台都擠滿人」。

從週末開始，網友們紛紛在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享個好市多分店的人潮情況，戲稱剛剛購物時面臨到擁擠「戰況」，人潮爆滿的照片吸引其他人爭相詢問，「為什麼會塞爆人了？」、「刷卡機又掛了？」

有網友留言解答，「過年前的最後一個假日，各大賣場都擠滿人辦年貨啊」、「下午去，整個滿滿滿，外面的交通都爆了」、「高雄爆」、「台南也一堆人」、「估計全台都擠滿人」，並且紛紛於留言串裡附上各分店，人滿為患的爆滿情況，還有人因此開玩笑「人潮大爆滿，建議去之前絕對要先在家先大便」。

楊淑音提供《中時電子報》在新莊店拍攝的影片，表示是下午１點多時拍的，平常大概只會停車到3樓的停車場，在下午４點多時，連頂樓都滿了。台中王先生也表示，明顯感覺到買年貨人潮變多，看到店外圍準備進入賣場內的車子，就繞了好市多一整圈。

(中時電子報)

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