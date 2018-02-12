張三李四出新輯「全手工打包」 開唱門票捐花蓮賑災

張三李四將開唱所得捐花蓮賑災。（獨一無二娛樂提供）

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張三李四發行發行新專輯《第二張同名專輯》，耗資百萬重金打造。他們表示做音樂很辛苦，現階段成員們都需要上班賺錢，才能支持音樂的夢想。專輯找來很多音樂前輩與好友合作，更讓他們備感溫馨。更邀請林柏昇（KID）、鄧福如、熊仔、荒山亮、黃子軒、達卡鬧、不老騎士、馬子狗等，獻聲合唱，他們直呼：「人情債真的是還不完了。」

張三說，其實10年前熱愛音樂的他，就曾在無名小站辦預購，預計有近40位粉絲與親朋好友匯款支持，預計收到1萬多元，但後來覺得音樂作品不夠好而拖延發行，直到2011年還有一位媽媽到無名留言：「請問我2008年在這邊有預購一張專輯，怎麼到現在還沒拿到，不然丟幾首歌來聽聽也好？」直到2015年發行第一張專輯，才趕快把CD寄去給這些「債主」們，張三笑說：「第二張專輯也會寄送給這些當初預購支持的人，當做8年的利息，當然也會招待他們來看4月8日臺北Legacy的演唱會。」

專輯包裝依舊找來好友也曾是入圍金曲獎包裝設計師吳建龍再度合作。由於經費都投資在音樂製作上，這張專輯完全採取手工包裝，由全體團員組成生產線，一起完成的手工藝品，從置入CD、歌詞海報、水果網套、貼紙、外層自黏袋、條碼通通自己來。張三表示：「每張都是有血有淚的原味專輯。」他們將在4月8日舉辦張三李四legacy演唱會「衝了啦」，門票2月14日在7-11 ibon、iNDIEVOX獨立音樂網開賣，團員也決議將演唱會收入扣除成本後，全數捐給花蓮震災專戶。

(中時)

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