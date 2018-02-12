寒流發威！低溫＋強風特報！台南以北下探8度、週二回溫

今（12日）日至明（13日）晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部地區低溫下探8度。（本報系資料照）

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中時電子報
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寒流發威！週一上班日「冷颼颼」！今（12日）日至明（13日）晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部地區低溫下探8度，今晨平地最低溫出現在淡水的11度。氣象局今早針對全台20縣市發布低溫特報（僅屏東縣、澎湖縣除外），另18縣市發布陸上強風特報。估明天白天氣溫回升、然日夜溫差大。此外，r今天高雄、屏東、金門、馬祖地區空品差，請注意。

氣象局今（12日）早針對全台20縣市發布低溫特報（僅屏東縣、澎湖縣除外），另18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

受寒流及輻射冷卻影響，今天各地氣溫呈現越晚越冷。今天白天北部、東北部及東部約高溫15至17度，中南部及東南部約18至22度，然受輻射冷卻影響，夜晚至清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，台南以北低溫下探8度。週二白天氣溫上升，晚間還是會覺得冷，週三小年夜將回暖，除夕到初四都是晴朗好天氣。

降雨方面，今天受乾空氣影響，今起水氣明顯減少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅花、東地區有零星短暫雨。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於昨天下午增強為今年第2號颱風「三巴」（Sanba，大三巴牌坊，澳門提供），預估未來路徑將朝菲律賓前進，對台灣無直接影響。

然受強烈東北風影響，今天台灣海峽北部平均風力7至9級，最大陣風10級；台灣北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日高屏地區因擴散條件不佳空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒」（對敏感族群不健康）等級；馬祖、金門受境外汙染物漸歇移入影響空氣品質為「橘色提醒」等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)

今天（12日）白天北部、東北部及東部約高溫15至17度，中南部及東南部約18至22度。（圖取自氣象局網頁）

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