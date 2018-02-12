美擬將一級列管的草藥 台灣尚無管制 網路買得到

美擬將一級列管卡痛，引發支持與反對兩派論戰。(圖擷自官網)

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中時電子報

原產於東南亞的「卡痛」（kratom）10多年前流入美國，近年在美國涉及數十起死亡案例，美國緝毒局（DEA）計劃捲土重來，將「卡痛」列為與海洛因同級的「一級管制藥物」，引發支持與反對兩派激辯。「卡痛」目前在台尚無法可管、網路上都買得到。醫師提醒，「卡痛」具成癮性，嚴重可能會造成呼吸抑制致死，不得輕易嘗試。

卡痛在台尚無管制，網路上買得到。(圖擷自蝦皮台灣官網)

「卡痛」在美國不屬列管藥物，許多加油站、雜貨店都買得到，目前約300到500萬美國人使用卡痛，但也有五個州禁止販賣及持有。DEA曾在2016年提案將「卡痛」列為一級管制藥物，但受到十多名國會議員在內大批民眾反彈，胎死腹中。根據《蘋果》報導，DEA這次將基於美國食品藥物管理局（FDA）即將提出的評估報告為基礎，捲土重來。FDA上周依電腦數據指出，「卡痛」含鴉片類成分，可能有令人痙攣、呼吸困難等致命副作用。賓州法醫羅根直指：「高劑量「卡痛」絕對會導致死亡」。

FDA指出，2011年至今，已有44起死亡案例與「卡痛」有關。不過，羅徹斯特大學醫學中心臨床心理學家史沃格認為，44例中「多數摻入了其他藥物」，若以這44例決定是否列管，證據過於薄弱。

「卡痛」因為有類似於嗎啡、鴉片等止痛效果，在許多國家已經被列為違禁品，但現階段在台灣還無法可管，網拍市場有販售。醫師提醒，這款植物具有成癮性，嚴重可能會造成呼吸抑制致死，不得輕易嘗試。

卡痛在台尚無法可管 醫師示警(中天新聞)

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