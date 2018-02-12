2月12日三大報頭版要聞

2018年02月12日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.一般認為公教人員工作和待遇穩定，但未料生育率仍然偏低，根據行政院人事行政總處的統計，2017年在公務體系就職的婦女，平均一生中只生育1.18個小孩，平均生育年齡高達34.69歲，比全國平均值32歲還高，其中又以教育人員35.31歲最高，顯示公教人員晚生、少生、不敢生的狀況。

.花蓮大地震重創後山，雲翠大樓最後失聯2名陸客，縣長傅崐萁昨日沉痛宣布，受困的丁文昌、其妻何鳳華已罹難，由於建物傾斜超過30度，加以連日規模4以上的餘震不斷，無法再徒手挖掘，經家屬同意停止搜救，在「嗶！嗶！」兩聲長達30秒的響亮笛音聲以及全體搜救隊員90度鞠躬後，搜救行動正式「鳴笛收兵」，展開大樓拆除工程。傅崐萁表示，這棟大樓是花蓮人的痛，看到它，會引起不安情緒，再難拆也得拆，沒拆完，縣府人員就沒年可過。

.在行政院兒童網中，閣揆賴清德用學歷、經歷充當「小朋友的話」，9位政務委員中，陳美伶、吳澤成同樣無話可說、只附上學經歷給小朋友看；尤有甚者，吳政忠涉嫌抄襲前行政院長江宜樺的內容，一字未改「複製」、「貼上」，太不用心。

.少子化恐將引爆房市大崩盤！根據統計，30歲以上是購屋需求重要門檻，2010～2017年房市主要買盤以「80後」世代為重要族群，10年間平均每年出生人數36.1萬人，尚能支撐每年30萬棟以上的房市交易量，但至「100後」每年平均出生人數下滑至22.6萬人，推估2030年起，房市每年交易量恐將下探20萬棟，房市將面臨巨大挑戰。

◎旺報

.花蓮震災迄今，已造成17死280傷，其中有9名陸客不幸罹難。面對這場兩岸天災，知情人士透露，有別於陸委會、國台辦間「零互動」，有兩岸「觀光小兩會」之稱的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）互動悄然展開，除第一時間通報陸客傷亡情形，海旅會也發函向台旅會致謝，感謝通報、搜救和協助，不再「已讀不回」。

.花蓮強震後，即便蔡英文總統發出簡體字推文，強調會全力援助死傷陸客，海基會也表達沉痛哀悼，但大陸網友對於台灣的旅遊環境，及台灣謝絕大陸救援隊等，仍在網上發出嘲諷。這也可以看出，滋長在兩岸人民心中的仇台與仇中情緒逐漸升高，即便面對天災，也會讓情緒掩蓋兩岸應為一家的感情，兩岸高層或許對政治可以有歧見，但兩岸人民卻不能有仇恨，任何旨在製造雙方人民對立與仇恨的言行，都應當被制止。

.因未獲我民航局批准，廈航、東航被迫取消176班春節加班機，許多受兩岸旅客因無直航班機可搭，選擇搭乘「中遠之星」客貨輪返台。第二屆「送台灣同胞回家過大年」活動──浙江台州市玉環大麥嶼港至台灣基隆港的海上直航，10日載運297名乘客，11日上午順利抵達基隆港。

.4月底可能舉行的國共「兩岸論壇」，國民黨主席吳敦義是否能赴陸「吳習會」外界關注。國民黨智庫「國家政策研究基金會」新任執行長、前考試院副院長高永光表示，論壇安排上的大方向希望有「吳習會」，若吳敦義能夠赴陸，讓當前兩岸「官冷」仍能維持一些「民熱」，由在野黨傳達民間各行業心聲，對台灣會有幫助。

◎工商時報

.金雞年封關今（12）日報到，外資對台股雖然已連續6個交易日站在賣方，然響應金管會主委顧立雄建議抱股過年呼籲，外資提出過年3招擇優抱股口訣：「資金加持、能見度佳、營收多元。」抵禦市場波動，並作為投資人抱股迎旺狗年的操作指南。

.新科聯準會（Fed）主席鮑爾上周一甫走馬上任，美股就上演大崩盤，但市場專家提醒，別對鮑爾出手救市抱持太大希望，因為對老早擔心市場估值過高的Fed來說，此次美股一瀉千里其實不足為慮。

.今年國際金融市場波動大，為緊盯金融情勢並適時因應，據悉，即將退休的央行總裁彭淮南和擬任央行總裁的央行副總裁楊金龍，春節期間都將秉持傳統，到央行加班。相關人士透露，過去20年，央行副總裁級以上官員幾乎都是年休一日（除夕），其餘時間都戮力從公，對4千多億美元外匯存底操作絲毫不敢馬虎。

.經濟部選定林口世大運選手村三棟大樓，打造萬坪「國際級新創聚落」。經濟部政次龔明鑫昨（11）日透露，將以AI為核心，規劃一處AI新創基地，加速AI技術導入無人自駕車、智慧製造、智慧電網等五大應用領域；並將祭出併購租稅誘因，打造創新創業生態體系。

(中時電子報)