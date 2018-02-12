NBA》騎士新援到齊 客場狂勝塞爾提克22分

2018年02月12日 07:40 中時電子報 黃及人

厄文怎麼也沒想到，本季第3次面對前東家竟會輸這麼慘。(美聯社)

先前進行3筆交易進行陣容洗牌的騎士，12日迎來喬治希爾、克拉克生、胡德與小蘭斯4名新援首次登場，希爾更站上先發控衛位置，騎士最後在客場121比99橫掃塞爾提克，摘下3連勝，「小皇帝」詹姆斯賽後當然龍心大悅。

「你可以聽出我的聲音已經沙啞了，球隊有幾名新傢伙加盟，這兩天我們一直努力讓他們融入，」拿24分、10助攻與8籃板的詹姆斯賽後表示，「他們今晚表現很精采，我得趕緊找回我的歌喉，現在只想回到休息室內喝杯熱茶。」

這場比賽也是季前互換主控的兩隊本季最後1次對決，沒想到地主塞爾提克卻輸得如此悽慘，塞爾提克光在上半場就丟64分，創下本季最差紀錄，騎士在本季3次對決當中，也取得2勝1敗的領先優勢，詹姆斯當然心滿意足。

從湖人換來的克拉克生，替補攻下全隊次高17分，胡德與J.R.史密斯各有15分，喬治希爾與奧斯曼各拿12分，傑夫格林10分，騎士展現難得的平均火力；塞爾提克則以洛席爾21分最高，厄文18分，馬可斯莫里斯17分。

塞爾提克賽後也將替皮爾斯舉辦34號球衣退役儀式，包含快艇總教練瑞弗斯、賈奈特、隆多、安東尼沃克等昔日隊友與教練都到場共襄盛舉，沒料到皮爾斯卻先目睹塞爾提克的慘敗，也讓他的球衣退役儀式蒙上一層陰影。

(中時電子報)