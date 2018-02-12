今再冷一天就回暖 吳德榮：春節天氣還不錯

2018年02月12日 07:59 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

再冷一天，明起回溫迎新春！寒流影響全台漸轉乾冷，今（12）日清晨由於台灣上空中低層雲阻擋夜間輻射冷卻效應，因此清晨沒有像昨天低很多。根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天雲層減少，陽光現身；但入夜後輻射冷卻，早晚溫差驟降，最低氣溫將一路溜滑梯降到10℃以下。明（13）晨空曠地區更可能下探7、8℃、或更低的氣溫。

受到寒流及輻射冷卻影響，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線衛星雲圖顯示，台灣上空中低層雲阻擋夜間輻射冷卻效應，因此截至5時52分最低氣溫淡水10.1℃、蘇澳11.0℃、新竹11.5℃。

這周春節連續假期即將到來，他表示，今年春節整體天氣大致不錯，多數地區是晴朗穩定、溫暖舒適的天氣。雖然年初一（16日）有微弱鋒面從北方掠過、東北風稍增強，但影響很小，白天高溫略降，低溫變化不大；到了年初二、三（17日、18日）各地溫暖舒適，預計僅東北部、東部有零星短暫雨的機率。

接下來還需留意的是，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（NCEP GFS）模式模擬顯示，年初四或初五（19日或20日）將有另一波有微弱鋒面從北方掠過、東北風稍增強，雖然預估只對迎風面帶來「輕微」的天氣變化，但實際強度還要持續觀察。

(中時電子報)