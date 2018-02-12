台灣旅行法若生效 孫大千：將對美中台釀4大影響

美國共和黨籍參議員盧比歐（左）曾在參議員官網公開在邁阿密與總統蔡英文會晤的照片。參與共同案的魯比歐為2016美國總統選舉共和黨初選候選人，是參院台灣國會連線的成員之一。（圖/盧比歐官網）

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中時電子報

美國聯邦參議院外交委員會日前通過《台灣旅行法》，鼓勵台美各階官員互訪。外交部發言人李憲章則表示，對美此作為表示歡迎跟感謝。對此，前國民黨立委孫大千指出，「台灣旅行法」倘若通過美國參議院審查，並且經由川普總統簽署生效，將對現今的美中台三角關係造成4大影響。

美國聯邦眾議院1月通過台灣旅行法法案後，送交參議院，參議院外委會7日無異議通過後，將送院會表決。由於參議院外委會採用的是眾議院版本，意味著參議院院會若是通過，將不需要兩院再協商新版本，可直接送白宮由總統簽署後生效。

台灣旅行法法案提到，美國國會認為「台灣關係法」制定以來，美國對台灣高層官員訪美的自我設限，讓台美始終缺乏有效溝通，阻礙雙方關係發展，「美國政策理應促進美國與台灣間所有層級的官員互訪」。

對此，孫大千說「台灣旅行法」倘若通過美國參議院審查，並且經由川普總統簽署生效，將對現今的美中台三角關係造成下面四個重大的影響。包括第一，蔡英文總統必然將會承受來自對岸巨大的壓力，要求對兩岸政策清楚表態。第二，美國形同對中國大陸攤牌，表明將把台灣緊緊的綁在同一輛戰車上面。

此外，孫大千說大三大影響為北京當局被迫對此「重踩紅線」的行為做出具體的回應，否則台美關係將會逐漸走向正常化的結果。第四，台灣人民將被迫放棄過去半世紀以來存在於台海的「創造性的模糊」的保護傘，從此正式成為美國的「附庸」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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