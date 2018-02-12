公投大爆發 年底選舉民進黨最可能輸掉這一都？

2018年02月12日 08:26 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

台中市長選戰，國民黨初選民調結果9日出爐，盧秀燕以0.616％些微差距險勝江啟臣，林佳龍對決盧秀燕態勢成形。同日公布的「2018台中市長選舉民調」顯示，林佳龍支持度落後盧秀燕1.8％，選情首度出現翻轉。有媒體分析，受公投因素影響，年底九合一選舉縣市長部分，民進黨最該憂心的就是台中市。

立法院去年修法鬆綁公投提案門檻，今年至今已經出現了10多個公投案要與年底九合一地方選舉一起舉行，連台北市長柯文哲都說政治效應很難評估。雖然這些提案並非完全都能成案，但包括勞基法複決公投、立專法保障同婚、反對開放日本核食、2020以台灣之名參加東京奧運等，都是衝著民進黨而來，之前修法通過時就有民進黨人士預估，蔡政府將會面臨很大挑戰，現在看來確是如此。

中評社指出，蔡英文執政兩年多，政績不如預期，政壇評估，年底大選「期中考」，民進黨在目前擁有的13席縣市長中，勢必「掉個幾席」。依《美麗島電子報》最新民調，國民黨立委盧秀燕民調首度高於台中市長林佳龍。台中市過去一向藍大於綠，當初林佳龍能夠勝選，主要是胡志強已擔任台中市執政13年，加上當時太陽花學運的效應，讓反國民黨勢力極大化。

然而最新冒出的公投議題，如日本核食的開放進口等，國民黨都不會放過。未來也可能出現反空污公投，直接衝擊就是台中市選情。而除了台中市選情，民進黨沒有十足把握的，還有彰化縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣等，如果這些公投議題都成案，勢必在連署過程中炒熱議題，逼蔡英文表態，若蔡不願表態，也會影響民進黨民調，連帶讓年底選舉受到影響。

《美麗島電子報》去年11月的民調，林佳龍的支持度為37.4％，仍領先盧秀燕4.3％。但本月9日出爐的民調，採取政黨對比式，國民黨盧秀燕以37.6％的支持度微幅領先林佳龍。更值得注意的是，若以原台中縣市的行政區進行交叉分析，盧秀燕在「原台中市」的支持度從上次調查的41.8％，提升至44.4％；林佳龍則是從32.2％，微幅下滑至31.8％。在原台中縣部分，盧秀燕則是從27.3％提升至32.9％；林佳龍則是從40.9％，微幅下滑至38.6％。

(中時電子報)