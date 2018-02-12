情人節前夕談愛情！吳若權ｘ陳瑩：成熟不論幾分熟

心理作家吳若權（右）與新聞主播陳瑩（左），為大家演講《人生，幾分熟—談人生必修課[大人學]》。（台北書展基金會提供）

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中時電子報
／整理報導

愛是什麼？這個問題沒有絕對的答案！這週三就是一年一度「西洋情人節」了！來看看名家怎樣談愛情、看人生！十年後你希望遇見怎樣的自己？「成熟」不是歲月的增長，而是生活的歷練。人生本來就是一個人的旅途，從搖籃到墳墓。當汲汲營營為生活奔波時，應當反思不同層面的成熟。由心理作家吳若權與新聞主播陳瑩，為大家演講《人生，幾分熟—談人生必修課[大人學]》，活動在2月11日下午14:45於世貿一館主題廣場開講。

吳若權老師說，我想寫這本關於成熟的書。身邊男、女性在交往時，不斷在圍繞在成熟這個話題。「我認為一個成熟的個體，除了年紀、心智成熟，還有外表跟心智匹配的成熟。」主播陳瑩表示，對成熟的觀點，男性渴望在事業領域上成熟，女性在感情、年紀上則希望不要太成熟。但成熟沒有絕對的標準，只要去做你自己。

吳若權指出，「叛逆的成熟」指的是：年輕時期追求身體、語言、思考的獨立，追求脫離父母，喜歡標新立異。青春期叛逆並沒有不好，人生會在不同階段回到該有的成熟度。「感情的成熟」指的是：在結束一段感情後，你會選擇華麗轉身，還是不告而別？

吳若權進一步指出，能夠坦然面對別人的離去，也代表成熟的處理方式。「想法的成熟」：不滿意現狀，先從改變自己開始，進而影響他人。「孤獨的成熟」：人很難面對孤獨的時刻，如何面對獨自一人，跟自己相處是種態度，沈浸孤獨的時光，做自己開心的事情。成熟歸納出許多面向，但沒有絕對的標準，只要坦然做自己。

(中時電子報)

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