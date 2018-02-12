MLB》小熊投教評達比修：像「瘋狗」麥達克斯

達比修有加盟，小熊先發戰力升級。(美聯社)

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中時電子報

小熊自去年國聯冠軍賽後，就對延攬達比修有相當有興趣，如今他們也如願以償贏得爭奪戰，補上艾瑞耶塔(Jake Arrieta)出走的空缺，對小熊新任投手教練席奇(Jim Hickey)而言，看著達比修的投球，就像在看「瘋狗」麥達克斯(Greg Maddux)一樣。

31歲的達比修歷經一番等待後，總算在春訓開始前以6年1.26億美金加盟小熊。小熊走了雷奇(John Lackey)跟艾瑞耶塔，補進達比修跟查德伍德(Tyler Chatwood)，先發輪值一字排開戰力不俗，讓他們看起來更有冠軍相。

小熊去年國聯冠軍賽第3戰，碰上還在道奇的達比修；達比修繳6.1局失1分好投，率隊勝出，也讓小熊高層對他留下深刻印象。席奇當時雖不在小熊陣中，不過他表示，過去看達比修投球，無論投哪個球種出手點幾乎都一樣，感覺也許沒有完全相似，但就像看見麥達克斯。

麥達克斯是大聯盟史上唯一連17個球季繳15勝的投手，他沒有剛猛速球，但憑藉優異控球投出一片天。席奇表示，麥達克斯不管投哪個球路，每顆球都是相同的出手點，達比修也給人這樣的感覺，「這是達比修讓人驚艷之處，一切都掩飾得很好，球質也非常非常棒。」

達比修前進小熊，他在遊騎兵的老戰友吉曼尼茲(Chris Gimenez)相當開心，「他足以擠進前段輪值，是王牌級投手，我們還有很棒的列斯特(Jon Lester)，能一次有1到2名王牌投手，並不是每支球隊都跟我們一樣幸運。」

(中時電子報)

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