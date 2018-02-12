年菜也飄「異國風」！柯P來榮濱市場品義大利美味

2018年02月12日 08:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

年菜不一樣！異國料理也有fu！榮濱自2月9日起至2月15日熱鬧展開年貨大街活動，搭配今年主題「你不知道過年的力量」吸引年輕人重視過年意義，邀請到在地義大利餐館外籍主廚以在地新鮮食材入菜，烹調義式輕食年菜，希望鼓勵年輕人來買菜、遊逛。11日台北市市長柯文哲也親至現場向攤商與民眾拜年，並發送狗年萌犬發財金，參與當地活動，宣傳其蔬果魚貨新鮮且物美價廉的特色。

台北市長柯文哲至濱江市場向店家民眾拜年。（台北市商業處提供）

搶攻年輕人市場，榮濱推出異國輕食料理以及悠閒遊逛空間

台北市長柯文哲表示，濱江市場周邊有豐富食材資源，販售商品種類多達五百餘種，不論是生鮮漁貨、蔬果或熟食乾貨一應俱全，有著台北廚房之美稱，以最新鮮的食材及美味的料理傳達台北是一個友善的美食之都。即使外帶年菜方便，還是期待在這個時節大家能到這裡自己挑選食材，用手作料理傳遞年節溫度。

台北市榮濱商店街觀光協會黃馨慧理事長表示，榮濱最自豪的就是高CP值食材，希望讓小資的年輕人也能無負擔採購，這次特別邀請在地義大利餐館主廚丁威廉，以在地食材搭配義式調味，一改傳統年菜的重口味，推出「蔬果海鮮百匯」與「起司番茄醃肉冷盤」以濃郁的起司搭配榮濱在地物美價廉的蔬菜如番茄、生菜以及新鮮海產，創作屬於異國情調的輕食料理，吸引時下注重健康養身的年輕人關注，讓過年期間吃得沒負擔，健康過好年。

濱江市場在地書法家潘慶忠贈墨寶給台北市長柯文哲。（台北市商業處提供）

年節氣氛濃厚，柯市長收KUSO春聯，並送出萌犬發財金與萬元商品

柯文哲市長今年除與攤販熱情拜年並送出萌犬發財金外，還收到了在地書法大師潘慶忠老師的現場KUSO題字「金旺市長」，祝福柯市長好運超旺。同時市長也參與吉祥話與猜燈謎活動，送第一位說出狗年吉祥話的幸運民眾頂級魚貨和新鮮蔬果的超值大獎，為過年的團圓飯加好料。

另為回饋民眾，現場準備價值破萬元的年節好禮，讓民眾在辦年貨的同時感受狗年好運旺。更多台北年貨大街相關資訊請至「台北市商業處-猴呷猴七淘in taipei」官方FB粉絲團查詢。

(中時電子報)