影》無人機排奧運標誌 韓國成資訊科技強國

平昌冬奧開幕以無人機空中編隊表演，不僅打破世界紀錄，更展現韓國為ICT強國。（圖/Intel Korea)

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中時電子報

據韓國《中央日報》10 日報導，在平昌冬奧開幕式上，由1,218架無人機在空中排列出絢爛的銀色五環標誌。不僅打破無人機編隊飛行的世界紀錄，更彰顯韓國成為資訊與通訊科技（ICT）強國。

平昌冬奧開幕式Intel無人機編隊飛行表演

象徵奧運會的五環標誌作為冬奧會開幕式演出的焦點而備受矚目。江原道的五個孩子將期盼和平的心寄托於和平鴿，並放飛至平昌上空；100多名單板滑雪與滑雪運動員秩序井然地衝下滑雪場斜坡。此時，一直在天空待命的眾多無人機有條不紊地移動，幻化成了運動員形象。之後又在天空描繪出了五環標誌。作為尖端技術之一的無人機一組成奧運會的標誌就獲得了觀眾席如雷般的掌聲。

Intel專門設計用於表演燈光秀的超輕量型無人機。（圖/擷取自Intel宣傳影片）

Intel平昌冬奧幕後影片

韓國政府曾公開表示，在舉行地球村最重要的冬季運動盛典的同時，要把平昌冬奧會辦成展示韓國資訊與通訊科技(Information and Communication Technology, ICT)能力的「ICT冬奧會」，當天在開幕式上，在向全世界展示「ICT強國」地位的同時，還利用數位藝術將展示第四次工業革命領導力的資訊形象化，受到廣泛好評。

當天用來裝點平昌天空的1,000餘架無人機是由美國英特爾公司負責製作的。以「流星無人機」之名為人熟知的該款無人機，每個的重量僅為330公克，比排球略重一點。英特爾公司解釋稱，「在開幕式上最先亮相的無人機內部安裝了LED照明燈。飛至上空時可以展現出超過40億種的顏色組合」。當天的演出計劃以「最多無人機同時公開飛行」來打破金氏世界紀錄。當天，英特爾無人機集團副總裁藍鬥利表示，「2016年11月創下的金氏世界紀錄是500架無人機同時飛行」，「現演出中率先亮相的無人機是1人就可以操控1,000多架。現在韓國經過了各種檢驗程序後，對應的無人機將在市場銷售常紅」。

(中時電子報)

文章來源：千餘架無人機組成五環標誌打造“ICT冬奧會”

文章來源：Intel Korea

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