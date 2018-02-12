驚！年節三大「偏執系飲食」！女子一週爆肥6公斤

2018年02月12日 09:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春節大魚大肉猛吃、零食吃不停！一週年假竟胖了6公斤？農曆春節將至，年菜珍饈與各式零食搶攻饕客脾胃，紅燒豬腳、佛跳牆、年糕甜湯，滿桌團圓菜色哪道最中你的口味? 最新研究調查顯示，民眾在年節期間常見的「偏執系飲食」大抵可分為三類：大量攝取高油高膽固醇肉類海鮮的「肉食族」、偏好火鍋羹湯等高鈉料理的「火鍋狂」，以及對零食甜湯毫無抵抗力的「甜食控」。

晨光健康營養專科院長趙函穎營養師提醒，近年健康觀念大盛，民眾平日飲食大多有所節制，也會盡量避免偏挑食的問題，但壓抑的飲食偏好往往在農曆春節等長假期間爆發，形成所謂「偏執系飲食症候群」。

診間便曾有一名女性案例，年節因為擔心身材走樣，家庭聚會的正餐時間皆十分忌口，但因熱愛甜點零食，看電視、打麻將時總配著鳳梨酥、瓜子、甜湯與各式糖果點心，結果一周連假下來竟爆肥6公斤，腰圍更是大增4吋，直逼老爸，嚇得她上門諮詢求助。

營養師提醒，過去診間常見民眾年後採用完全不進食、只攝取或是戒斷單一營養素等自虐式手段減重，補償不成反傷身的案例。年菜偏好大不同，針對不同的飲食偏執族群，趙函穎營養師提出「順應式補償飲食原則」。

年後自虐式減重做補償 營養師警告：有風險

根據最新出爐的《年節飲食偏好與年後健康補償行為調查》，高達6成5民眾曾因年節期間暴食的罪惡感驅使，在年後採取補償性的減重行動。其中1/4民眾表示曾採用偏食飲食法減重，但有半數因此產生內分泌失調、頭暈、快速復胖等副作用。

趙函穎營養師說明，民眾經常採取斷食飲食法，以及只吃或不吃單一種類食物偏食飲食法(例如限醣飲食、高蛋白飲食等)。但這種自虐式的減重手段只能因戒斷特定食物類型的痛苦，讓民眾感受到心理上的補償或懲罰，但容易因特定營養素缺乏導致肌肉流失，嚴重時甚至可能造成腎臟與腦部損傷，減重的效果也無法長期維持，易產生俗稱「溜溜球效應」的快速復胖結果。

肉食族、火鍋狂、甜食控 偏執系年菜飲食身體負擔大不同

同份調查結果亦顯示，民眾在年節時期的飲食偏好可大致分為三類：大量攝取肉類海鮮的「肉食族」、偏好火鍋羹湯的「火鍋狂」，以及對零食甜湯毫無抵抗力的「甜食控」。其中肉食族比例最高，約佔總體的7成。趙函穎營養師提醒，傳統年節菜色原本就比較容易出現高油、高鈉、高糖的問題，如果再加上因個人口味偏好導致的「偏執系飲食」，更容易累積身體的健康負資產。

●肉食族：紅燒豬腳、紹興醉蝦、烤鴨等料理，容易有脂肪及膽固醇攝取過量的危機；

●火鍋狂：偏好酸菜鍋、佛跳牆、海鮮羹等羹湯料理，潛藏鹽分攝取過量的疑慮；

●零食甜點控：鍾愛堅果瓜子、牛軋糖、年糕、紅豆甜湯等，恐造成糖與油脂的攝取超標。

針對不同的年菜偏執族群，趙函穎營養師建議，即使年節期間一不小心放縱吃過頭，也不要在年後輕易嘗試極端飲食減重法試圖彌補。只要透過每日簡單的超商高纖早餐的「順應式補償法」搭配原則，就能健康補償你的年節暴食負擔。

火鍋狂偏好的酸菜鍋、佛跳牆、海鮮羹等羹湯料理，潛藏鹽分攝取過量的疑慮。（主辦單位提供）

「順應式補償法」滿足健康與口腹之慾的理想減重法

甚麼是「順應式補償法」呢? 趙函穎營養師解釋，不同於過去常見完全不進食、只攝取或是戒斷單一營養素的減重方式，「順應式補償飲食」是根據不同飲食偏好各自的問題點進行營養素補償，同時因應不同飲食偏執族群的口味喜好進行食材選擇。

調查結果顯示，近5成民眾在採取年後補償行為時，會選擇無糖豆漿作為早餐飲品。營養師解釋，市售無加糖或低糖高纖豆漿因富含植物性蛋白質與纖維，確實是年後補償的飲品首選。如果擔心不夠飽足，肉食族可以搭配高麗菜捲或關東煮杏鮑菇等高纖食材，平衡高油高蛋白攝取問題同食滿足吃肉的慾望；火鍋狂可以搭配香蕉、芭樂等高鉀水果，以及海藻沙拉等高碘飲食，平衡鈉攝取過量問題；甜食控則可以搭配口感微甜但又非精緻澱粉的地瓜、玉米，平衡甜食控糖份與油脂攝取超標的問題。

趙函穎營養師進一步說明，年後「順應式補償飲食」可以從早餐著手，漸進式入門。以肉食族常見的早餐搭配肉蛋漢堡+大杯冰奶茶來說，除了高油高膽固醇問題，熱量更高達500~600大卡。但若是以無糖高纖豆漿搭配關東煮的高麗菜捲與杏鮑菇(熱量加總約254大卡)，除了大幅降低一半卡路里之外，更近乎是慢跑30分鐘消耗熱量，高纖食材與多元營養素的搭配，更能達到年後健康補償的效果。

(中時電子報)