雲林麥寮國家級智慧農業示範基地 打造台灣大糧倉

2018年02月12日 10:08 中時 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會主委林聰賢、立法委員蘇治芬等人，12日前往麥寮鄉國家級智慧農業示範基地，了解「推動大糧倉方案暨行動計畫」規畫執行成效，目前台糖公司已同意出租9.8公頃土地給麥寮鄉公所，打造最新型態的智慧農業。

麥寮國家級智慧農業示範基地政策，係以食在地、食安心來提升糧食自給率為主軸，其基地規畫於麥寮鄉與崙背鄉交界的台糖大有農場，面積總計達30.82公頃。

12日農委會主委林聰賢、立法委員蘇治芬、麥寮鄉長許忠富等人，先在麥寮鄉公所聽取簡報，隨後前往大有農場實地會勘，希望透過農業企業化經營，協助雲林農業再升級。

許忠富表示，在立委蘇治芬居中協調下，台糖公司同意第1期先提供9.8公頃土地給麥寮鄉公所承租使用，鄉公所並積極與台糖公司的有機農業合作，打造公所、台糖公司與農民3贏局面。

另一方面，公所也邀集專家學者針對土地利用的規畫進行指導，將朝食農教育目標邁進，透過農業休閒觀光導覽與農務體驗，傳達新農業的核心觀念。

林聰賢、蘇治芬表示，台灣2015年雜糧產量約49萬公噸，農戶數近3萬戶，產地集中於彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄與屏東等地區。近年進口雜糧數量約800萬公噸，國產品約僅占進口量6％。

為配合調整稻米產業結構及活化休耕政策，透過大糧倉計畫，推動國產雜糧產業發展方案，預計2020年將增加雜糧面積3萬公頃、增加產量約30萬公噸，提高國產雜糧自給率。

(中時)