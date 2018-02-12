錯過搥心肝 東京迪士尼樂園必買必玩Top 10

2018年02月12日 09:40 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

東京迪士尼樂園的周邊商品店裡已散發迎接春節的氣氛。（本報系資料照）

東京迪士尼樂園配合櫻花季和農曆春節推出櫻花系列商品。（本報系資料照）

很多人喜歡出國旅行，是因為可以跳脫日常生活，感受到不一樣的氛圍與樂趣。來到東京玩，若想要更徹底地實踐這份「非日常」的夢幻，到夢不落帝國「東京迪士尼」走一趟，絕對是個不會錯的選擇，畢竟迪士尼的魔力，能讓不分男女老少、國籍身份的旅人，都能自在享受，暢然歡笑。那麼超人氣的東京迪士尼度假區裡，究竟是哪些遊樂設施與商品，最能擄獲旅客們的心呢？今天DailyView透過《KEYPO網路大數據》，整理出迪士尼中的各大網路聲量榜，一起來Check看看有哪些必玩、必買的經典選項吧！

日本東京迪士尼樂園／海洋 你選哪一個？

自1983年，以「夢想與魔法的王國」為主題的迪士尼樂園開幕之後，就受到廣大歡迎，2001年時，再開設了迪士尼海洋，海洋將自己定位在「航向冒險與創想的大海」，園內打造了許多刺激的遊樂設施，「LAND」加上「SEA」串聯成如夢境般的東京迪士尼度假區，集結成風格多元，卻同樣都有著滿滿喜悅與歡笑的迪士尼度假區。迪士尼樂園與海洋各劃分了7大區域，根據《KEYPO網路大數據》的調查顯示，在14大區域中，網路聲量前2名分別為「卡通城」與「夢幻樂園」，巧的是，前兩名的區域都落在東京迪士尼樂園。雖然樂園與海洋兩者都是心頭好，不過在網友們的心中，還是老招牌的東京迪士尼樂園更有具代表性。

日本迪士尼必玩設施（網路溫度計）

大玩一場吧！迪士尼5大必玩設施都在這！

第5名、驚魂古塔｜迪士尼海洋

「驚魂古塔」是位於迪士尼海洋美國海濱區的遊樂設施，高聳的建築不斷傳出尖叫聲，飄出一股讓人不安......把故事背景設定在一宗發生在 1899 年的離奇失蹤事件，讓一座豪華飯店繁華盡落，結束營業，還被當地人稱為「驚魂古塔」，而旅客們則是回溯時光來到1912 年的紐約，參與了一場由紐約市保存協會舉辦的參觀行程，一邊回顧著飯店昔日的風光，但就在搭乘電梯前往飯店頂樓時，卻發生了令人驚聲尖叫的可怕事件...光是聽故事設定是不是就超可怕的呢？這裡最適合最喜歡垂直式尖叫系的玩家喔！

第4名、太空山｜迪士尼樂園

東京迪士尼不斷推陳出新更多有趣的遊樂設施，且隨著時代與技術的推進，發展出更多聲光效果十足的有趣設施，不過仍有許多歷久彌新、地位不變的代表性設施，比如「太空山」就是一項經典例子。太空山在1983年時和迪士尼樂園一同開幕的元老級設施，它是一座室內型的雲霄飛車，不僅建築外觀看起來很未來感，內部的設計也是以宇宙為主題，讓乘坐者可以進行一場穿梭銀河系與流星群的太空冒險，雖然在園內是超過30年的老前輩，刺激度也沒有打折喲！

第3名、小小世界｜迪士尼樂園

雖然很多遊客都是為了追求刺激感才到遊樂園玩耍的，不過在迪士尼的國度中，就算是乘坐溫和的遊樂設施，也能從中獲得許多溫馨又可愛的時光，比如說「小小世界」就是一個很好的例子。彷彿是闖進了色彩繽紛的繪本之中，伴隨著緩慢行駛的小船與活潑熱情的歌聲，進行一場繞行過亞洲、非洲、中南美洲、南太平洋諸島的環遊世界之旅，同時也獲得滿滿的元氣！不過小小世界自2017年3月1日開始暫停營運，正在進行翻新工程中，未來又會以什麼樣的姿態出現在大家面前呢？也是相當值得期待呢！

第2名、加勒比海盜｜迪士尼樂園

迪士尼作為說故事的專家，不僅在動畫界是響亮亮的招牌，推出的真人電影也是必屬佳作，其中「神鬼奇航」系列，不管是由強尼戴普飾演的傑克船長，更是風靡全世界。以神鬼奇航故事為設計概念的遊樂設施「加勒比海盜」，玩家們可以變身為冒險者，搭乘小艇穿梭在魄力十足的砲彈戰與海盜的咆哮中，當然，「傑克船長」也會在旅程中驚喜現身呢，可說是影迷們不能錯過的遊樂設施囉。

第1名、城堡煙火秀｜迪士尼樂園

有些遊客最愛乘坐刺激的雲霄飛車，有些旅人則是攜家帶眷，不過在包羅萬象的東京迪士尼中，總能多種願望一次滿足。其中，夜幕低垂後的「城堡煙火秀」，以最具代表性的灰姑娘城堡為背景，在夜空中以煙火開出一朵朵絢爛的花之光束，不分年齡性別都能開心享受，為快樂玩耍的一天劃下完美浪漫的句點。每每都讓人忍不住留到閉園的最後一刻，看完再依依不捨地離開夢幻國度，也因此成為這次網路聲量榜中的人氣第一名。

東京迪士尼將建第3樂園《冰雪奇緣》遊樂區。（本報系資料照）

日本迪士尼必買商品（網路溫度計）

一定要買呀！把迪士尼熱門商品裝進你的行李箱吧！

第1名、絨毛玩偶

迪士尼中販賣這麼多療癒系商品，其中最讓大家瘋狂的，莫過於絨毛玩偶們了！讓這些卡通明星們實體化，可以帶回家再用力抱緊他們，把快樂與治癒感一路延續到日常生活中。而近期不只是米奇米妮，達菲熊、雪莉攻、史黛拉兔，更因為超萌的臉龐、細緻的觸感加上馬卡龍般的夢幻顏色，引起一波又一波的搶購熱潮，加上有些品項是只限園內販售，看到「限定」又怎麼能忍呢？所以榮登必買網路聲量榜的冠軍寶座，也是實至名歸啦！

第2名、爆米花桶

到遊樂園當然要吃爆米花，而到迪士尼最棒的是，不只是有多種口味可以選擇，還有多種爆米花桶可以蒐集呢！從最經典的米奇、米妮、唐老鴨，有時候不只是卡通人物的頭型，還可能是招牌般的可愛蝴蝶結或圓滾滾的屁股造型。《玩具總動員》中的三眼怪與蛋頭先生也被做成爆米花桶，不過隨著節日變換還會推出限定版，如萬聖節時，蛋頭先生可能會被加上披風與尖牙，成為特殊的吸血鬼版本，萌點無限、變化無窮，讓粉絲們怎麼不想一一蒐集呢！？

第3名、服飾

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迪士尼有著一群人見人愛的可愛卡通明星們，再加上設計團隊的優質水準，每次推出的商品都讓人愛不釋手。在服飾類方面，為小小朋友們所推出的T恤、洋裝，絕對讓爸媽們忍不住大買特買，讓小寶貝們更萌，而少女們也常著眼於「公主系列」，把夢幻配色與配件穿上身，把自己妝點得更可愛，其他像是造型卡通帽，更是來到迪士尼就絕對不會錯過的商品呢，超熱賣到名列網路聲量榜必買商品的第3名～

(中時電子報)