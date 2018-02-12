影》半空解體爆炸！俄國空難釀71死 墜機瞬間畫面曝光

薩瓦拉航空的客機殘骸。(圖/美聯社)

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中時電子報
失事的薩拉瓦航空客機殘骸散落在雪地中。(圖/路透)

俄羅斯薩拉瓦航空（Saratov Airlines）一架載有71人的客機11日下午從莫斯科多莫傑多沃機場起飛，結果不幸在途中發生空難，客機墜毀的過程被當地的監視器拍下而曝光，只見事發當下，飛機在半空已成一團火球墜入雪地中，並形成巨大的蘑菇雲。官方也證實機上71人全數罹難，其中年紀最輕的是一名年僅5歲的女童。

據《每日郵報》報導，墜毀地點附近的住家監視器也拍下了驚悚的墜機爆炸瞬間，影片中這架客機在半空爆炸起火，並快速墜入白靄靄的雪地中，濃濃的黑煙接著竄出。有目擊者稱，飛機在半空解體爆炸。

薩拉瓦航空型號AN-148的客機墜毀於奧爾斯克。(圖/路透)
飛機殘骸散落在雪地中。(圖/路透)
官方第一時間出動大量人員在雪地中進行搜救行動，同時發現了許多飛機的殘骸。(圖/美聯社)
俄羅斯聯邦緊急情況部出動大量人力至墜機現場進行搜救。(圖/美聯社)

這架編號6W703的薩拉瓦航空客機載有65名乘客及6名機組人員，從莫斯科多莫傑多沃機場起飛，預計在下午6點35分抵達奧爾斯克，在起飛不久後消失於雷達上，最後被證實已墜毀於奧爾斯克40公里的拉緬斯科耶。

飛機上乘客的親屬在奧爾斯克機場焦急地等候消息。(圖/美聯社)

事發後，據當地媒體報導，客機已是支離破碎，殘骸散落在雪地中，同時也發現人體殘肢。

奧倫堡（Orenburg Oblast）首長表示，出事客機上有逾60人都是當地居民，罹難乘客中有3名兒童，分別是5歲、13歲和17歲。其中最年輕的克拉索娃（Nadezhda Krasova）是和32歲的母親一起搭乘上這架死亡班機。

目前客機的黑盒子已經找到，但其中的語音記錄儀則仍未找到。官方表示，客機墜毀前，飛機駕駛並沒有報告飛機有異常。

(中時電子報)

文章來源：Youngest victim of Russian air tragedy, five, and her mother, 32, who were among 71 killed after plane crashes minutes after take-off as witnesses watched 'burning craft fall from the sky'

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