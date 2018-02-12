板橋花市買棵「旺旺樹」！情人節「蝴蝶蘭」也嬌美

2018年02月12日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

農曆春節將近，不少民眾習慣採買花束、盆景妝點居家環境，加上除夕前一天是西洋情人節，花卉成為近期詢問度高的商品。走訪板橋花市一趟，因近幾波寒流影響，部份熱門花卉如玫瑰、蝴蝶蘭在年前價格有可能會有ㄧ波調漲。另因凍寒影響，情人節前夕，應景的玫瑰可能會漲到一支25元上下。

板橋花市自治會理事長吳永德表示，今年是狗年，大家常說狗來福、旺福，因此推薦大家可以買「旺旺樹」，除了名稱應景喜氣，又能夠耐蔭，適合作為室內盆景，6吋盆價格大約500元。另外像金錢樹、金桔、黃金萬兩等，也都非常符合新年招財納福的印象。

色澤特殊的「閃電蝴蝶蘭」。（新北市農業局提供）

價格依大小從350到2,000元以上都有，民眾可依喜好與配置需求挑選。如想購買蝴蝶蘭，常見品種3吋盆2梗價格約300元，想增添新意的話，可以選購花期長、色澤特殊的「閃電蝴蝶蘭」或豔紅討喜的「大辣椒」。傳統上有「三尺迎福，四尺二進寶，五尺一富貴，六尺二添丁」寓意的銀柳，不像去年因風災量少而價格離譜，以4尺1束約35支為例，價格維持在400元左右。

經典的情人節花卉玫瑰，目前價格約在每支15元，但因凍寒影響，情人節前夕可能會漲到25元上下。吳永德也建議可由有「永恆的愛」意義的桔梗、「永結同心」的百合等替代，一樣能表達對另一半的心意；桔梗一束12支約20朵150元，香水百合1支5至6個花苞也只要40元，可現場請花商搭配專屬的花束。

農業局表示，花卉與生活息息相關，它們不僅為生活帶來雅致美感與視覺饗宴，更連結著民間傳統與文化情感，如情人節就會聯想到送玫瑰，新年就會想要買金桔、銀柳來佈置，花卉已經與我們的生活密不可分，期盼民眾於春節前把握時間到板橋花市選購一起支持這個傳統而美麗的產業。另外，石碇區二格步道近期櫻花綻放、美不勝收，大家也可考慮前往共拍浪漫美照！

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），2月10日至2月14日營業時間為上午9點到晚上10點，除夕當天上午9點營業到晚上8點，2月16日至2月23日春節休市、2月24日開市。

(中時電子報)