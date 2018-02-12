林佳龍出席以色列「全球市長會議」 宣傳台中花博

2018年02月12日 10:09 中時 盧金足

第32屆以色列「全球市長會議」11日在耶路撒冷市政廳舉行開幕式。（台中市府提供）

台中市長林佳龍拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊，邀請年底來台中參加花博盛會。（台中市府提供）

第32屆以色列「全球市長會議」11日在耶路撒冷市政廳舉行開幕式，邀請全世界超過35座城市市長與會，受邀出席的台中市長林佳龍拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊，就台中與以色列各領域合作熱烈討論，並邀請他來台參觀台中花博，盼讓世界看見台中的美。

開幕晚宴由耶路撒冷市長Nir Barkat主持，在市政廳盛大舉辦，由於林佳龍為此屆唯一華人市長，也是少數東方臉孔特別醒目，不少與會市長主動與林佳龍交換名片、互相交流，展現友好城市外交，更有當地媒體特別訪問林佳龍此行目的與感想，對台灣十分好奇。

「全球市長會議」由以色列外交部、以色列地方政府聯合會、美國猶太人議會、美國世界猶太人理事會共同舉辦，會議以智慧、永續與安全城市建構為主題，並透過創業創新，21世紀尖端城市發展為目標。

理事會主席Jack Rosen指出，市長是一座城市最重要的領導人，與人民第一線接觸、了解、關心，所有政策執行與制定皆攸關國家的發展方向與人民福祉，今年第32屆市長會議，再度邀請全球重要城市市長一同共襄盛舉，盼藉此讓全球連結、共創美好未來。

林佳龍表示，台灣與以色列自1993年互設代表處以來，以色列國會友台小組對於推展台以雙邊實質關係貢獻卓著，包括協助促成雙方簽署農業、衛生、科技等各項合作協定及台以兩國完成免簽證等各項合作計畫。

今年11月台中世界花博將正式開幕，林佳龍也邀請以國國會副議長暨友台小組主席夏伊，來台中參加花博。

「屆時肯定會到台中去參訪花博！」夏伊稱讚台中是座美麗城市，將規畫在國會休會期間前往台灣，也向林佳龍介紹特拉維夫與耶路撒冷兩座城市不同特色與魅力，邀請中市府與以國城市締結姊妹市，並與不同新創產業簽署合作協議，為台中與中東國家合作打下穩固基礎。

(中時)