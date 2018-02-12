一次玩好玩滿！大阪環球影城10大必買必玩攻略

2018年02月12日 09:58 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

日本機票這麼便宜，有休假就飛日本，簡直就像逛自家後花園一樣輕巧又愜意啦！如果說是到關西旅遊的話，大部分的旅人鐵定會把環球影城放進行程裡。不過環球影城總是人山人海，光是排隊就得耗費好多時間了，究竟園內哪些遊樂設施最有人氣、最不能錯過，又有哪些紀念品非買不可呢？今天DailyView透過《KEYPO網路大數據》，整理出網友大推薦、環球影城中必玩、必買的人氣排行榜，讓大家可以最有效率地抓住最夯的玩法喔！

環球影城最熱門遊樂區：「小小兵樂園」、「哈利波特魔法世界」

環球影城中，包含許多主題區域，包括好萊塢、紐約、舊金山等主題街區，擁有各項遊樂設施的環球奇境、親善村，以及以電影為主題所打造的小小兵樂園、哈利波特魔法世界、侏儸紀公園等地。每個遊樂區都充滿特色與奇幻情境，近年來最受歡迎的莫過於「小小兵樂園」與「哈利波特魔法世界」了，這兩個區塊在調查中狠甩其他選項，分別獲得了3611與2429的網路聲量，因為它們不僅把廣受大家喜愛的電影角色都納了進來，還重現了許多電影的經典場景與道具，讓遊客可以真正體驗到何謂「身歷其境」。

5項必玩設施！環球影城有「環球Express特快入場券」的快速通關機制，如果想要趕快坐到遊樂設施，還可以根據自己的需求選擇不同方案。不過，不管買或不買，怎麼安排乘坐的順序，才能最有效率地玩耍，可是一門學問～DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》搜查網友意見，以下就為大家整理出網路聲量前5名的超人氣遊樂設施！

日本環球影城熱門設施（網路溫度計）

第1名、飛天翼龍

說起遊樂園，最經典的設施同時也是最重要賣點的，莫過於「雲霄飛車」了，而來到環球影城，沒有嘗試看看位於「侏羅紀公園」區域中的「飛天翼龍」，就真的別說你來過環球影城啦！飛天翼龍的概念就像它的名字一樣，搭乘者彷彿像是無意間闖入侏羅紀公園，被兇猛暴走的無齒翼龍抓住背部，扯上天際進行360度大迴轉的刺激感，讓人又害怕又過癮，滿足度也超級高！穩坐所有的遊樂設施中網路聲量最高的冠軍寶座。

第2名、小小兵 瘋狂乘車遊

小小兵在2010年上映的動畫《神偷奶爸》中雖非主角，卻因為可愛的外型與逗趣的舉止，風靡全世界影迷的心，後來小小兵甚至還發展故事的「番外篇」，推出以自己為主角的系列電影。人氣這麼旺，在環球影城有他們專屬的園區，也一點都不奇怪啦！2017年4月底「小小兵樂園」開幕之後，立刻吸引了大批粉絲前來，其中號稱非玩不可的遊樂設施，就非「小小兵 瘋狂乘車遊」莫屬囉。既能看到成群的可愛小小兵，同時又能享受飛車樂趣，不管是不是粉絲都不能錯過！

第3名、水世界

《水世界》是一部1995年的好萊塢電影，而在環球影城中則濃縮成為1場長約20分鐘的精采現場表演，劇情中的「水世界」是描述因地球暖化，大陸急速減少，整顆地球變成一座海洋星球的故事，所以搬演到現實生活中，就成為一齣以水上舞台為背景，以激烈的爆破場面與刺激的水上摩托車追逐戰為主的現場表演！觀眾可以用視覺來欣賞各種精彩的特技效果，也相當受到歡迎，在網路聲量榜中排名第3。

第4名、哈利波特禁忌之旅

環球影城在園內中重現了哈利波特的魔法世界，不僅可以到豬頭酒吧喝一杯真正的奶油啤酒、到桑科的惡作劇商店去購買伴手禮，當然也不會少掉最經典的霍格華茲城堡，參加者可以在「哈利波特禁忌之旅」中，變身成為魔法學校的學生，和哈利波特一起經歷書中各種經典場景，感受到翱翔天際的快感呢。這也是「哈利波特魔法世界」區域中，最大排長龍卻也絕不能錯過的人氣設施。

第5名、大白鯊

大白鯊雖然是有些年代的作品了，但直指人們內心對大自然的恐懼，至今仍是歷久彌新，以這部電影為概念的「大白鯊」遊樂設施，會先讓人們坐上小舟，然後重現被大白鯊襲擊的各種驚險過程，近在咫尺的噴水、爆破特效更是臨場感十足，就像是真的經歷過一場刺激的水上追趕逃亡一般呢。

日本環球影城必買商品（網路溫度計）

5樣必買商品！

到遊樂園除了乘坐各種刺激的遊樂設施，在當下用全身感受不同於日常生活的刺激與快感之外，若想把這份愉快的心情延續下來的話，買個紀念品或是帶點伴手禮回去分送給親朋好友，也是例行公事啦！什麼樣的產品最受好評最暢銷呢？根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》的調查結果，發現最具實用性的餐具類最受到歡迎呢！

第1名、餐具類

舉凡事杯、盤、碗、刀、叉、湯匙，或者是方便攜帶又有環保概念的保溫杯，人氣都超旺，加上有哈利波特、蜘蛛人、小小兵等「電影明星」們的加持，讓這些日常用品變得更有設計感、紀念性，也難怪大家都會忍不住瘋狂敗家囉。

第2名、爆米花桶

到遊樂園總是想要吃爆米花，不只是因為它很適合買來一邊排隊一邊解嘴饞，分享給朋友，也因為園內販售的爆米花桶每個都超級可愛啊！從史奴比到芝麻街怪獸們，還有近期最受歡迎的小小兵，有時還會因應節日推出萬聖節版本、聖誕節版本，都是可遇不可求，又萌又具蒐集價值的紀念品呢。

第3名、服飾

進入遊樂園時就像是進入一個非日常的夢境中，一切都像戴上濾鏡般美好，看到什麼都超可愛、超想要！這個時候，看到以喜歡的電影、動畫人物為設計主題的T恤、洋裝、拖鞋、首飾等能夠把「愛」穿戴在身上的服飾類商品，就會很想一網打盡啊！這份心情完全可以理解，因為大家都一樣啦，因此服飾類商品也登上了網路聲量榜的第3名。

第4名、巧克力蛙

有看過哈利波特的人都知道，「巧克力蛙」可說是超級受歡迎的巫師小甜品之一。雖然帕蒂全口味豆也非常有名，但畢竟口味實在太包羅萬象，一個不小心就很容易踩到雷，作為紀念品當然很有趣，但跟百無一失又很有梗的巧克力蛙相比，還是後者略勝一籌，成為廣受遊客、書迷喜愛的人氣紀念品囉。

第5名、哈利波特魔杖

雖然很多人回到「麻瓜世界」的現實後，大多都會「檢討」自己為什麼要買魔杖，不過作為一種紀念，先到「奧利凡德的商店」親身體驗魔杖親自選巫師的電影場景（說不定運氣好的話還會被選中喔！），再買一枝自己鍾愛角色的漂亮魔杖，也是很值得開心的事情囉！雖然價格偏貴，但回憶無價，所以在眾多必買商品的選項中，名列網路聲量第5名。

(中時電子報)