年貨大街墾丁化 買芭樂乾被「強迫中獎」秒噴450元

網友在台北年貨大街買芭樂乾，一包要價450元，回家自行秤出的重量為557公克。(圖/翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

(11：50更新消保官回應)農曆年即將到來，年貨大街選擇多、又可以試吃，是許多人採購年節食品必到之處，不過有網友抱怨，在買芭樂乾時，店員拿出超級大的袋子，不斷往袋子猛倒，一秤之下竟然要價450元，令她相當傻眼，雖然知道銷售人員也有業績壓力，但這種「強迫中獎」的方式讓她無法苟同。

此外，網友又說在挑選花生時，漂亮的店家大姊姊一直推銷沒寫價錢的招牌「黑美人」，旁邊的黑金剛標價每斤180元，他問價錢一樣嗎？大姊姊說「都一樣喔！」請她秤了一斤，卻當場變成280元。

根據蘋果日報報導，北市主任消保官何修蘭表示，不論店家或攤商販售的年貨都應如實標示，若沒有標示，將會要求限期改善，若仍未改善可罰2萬至10萬元罰款。另外，民眾購買商品後若發現秤重不足或遭灌水，可向各地消保官申訴，如果查獲店家在磅秤動手腳，涉及違反度量衡規定，將構成詐欺行為。

這名網友在臉書發文指出，一家人前往台北迪化街採買年貨，本來是想帶孩子去感受年節氣氛，重溫小時候期待過年的感覺，沒想到銷售人員用強迫推銷、錯誤引導或混淆價錢的手法，讓他當下無法拒絕已經裝袋而且秤好價錢的商品，或許他們就是利用消費者這種心態在賺錢，每個人都想賺錢沒錯，但也應該取之有道。

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有網友建議，最好挑選有「公秤」的賣場，如果經過公秤測量之後有短少或誤差5%以上，可以跟主管機關或消保官申訴，有網友反應「不如直接買一顆三、四十元的新鮮芭樂」：不過也有網友說「芭樂乾本來就這個價格」、「吃米不知米價」。

(中時電子報)

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