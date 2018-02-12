圓仔邀約！動物園淡季擬休！邀你上網投票抽好禮

2018年02月12日 09:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人會「過勞」！動物也會？台北市立動物園淡季擬休？邀全民投票！ 《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》台北市公民參與網i-Voting ，將於明天2月13日上午9點開放投票，邀請您踴躍上網表達意見，或來到動物園follow動物朋友的腳步，來一趟i-Voting的投票之旅呦！

台北市立動物園是許多大小朋友們假日休閒的好去處，園內除了照養許多珍貴稀有的保育類動物，更是環境教育的認證場域。多年來動物園持續不斷的在保育、研究、教育、遊憩等方面力求精進，也成功讓台北市立動物園一步步站上國際的舞台。

狐獴家族排好隊，等著要參與i-Voting投票。（台北市立動物園提供）

為了讓園內的野生動物有更好的居住環境、遊客有更佳的遊園品質、同仁能對保育做出更好的貢獻，台北市立動物園希望除了除夕外，增加每年6月19日至6月30日，暑假旺季前的12天不對外開放。搭配園內室內館在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），以便進行園區的年度定期保養、環境檢測與設施維護，或是進行專業訓練與計畫精進作為。

明天2月13日早上9點起，民眾皆可在台北市公民參與網i-Voting網站投下您的寶貴意見，也可以揪家人、朋友來趟動物園之旅，追隨宣傳片中動物朋友們的腳步，在教育中心、動物藝坊、動物小學堂、大貓熊館、兩爬館、河馬教室等六處架設的投票處投下您神聖的一票！

上i-Voting網站投票！動動手指就可以抽獎拿禮物。（台北市立動物園提供）

投票時間：107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，動動手指就可以抽獎拿禮物！想要更加瞭解本項議題相關資訊，請上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽或來電動物園遊客服務中心洽詢，電話：（02）29382300分機630。

(中時電子報)

《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》將於明天2月13日上午9點開放投票。（台北市立動物園提供）