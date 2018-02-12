圓仔邀約！動物園淡季擬休！邀你上網投票抽好禮

大貓熊「圓仔」邀請您到動物園來一趟i-Voting的投票之旅。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

人會「過勞」！動物也會？台北市立動物園淡季擬休？邀全民投票！ 《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》台北市公民參與網i-Voting ，將於明天2月13日上午9點開放投票，邀請您踴躍上網表達意見，或來到動物園follow動物朋友的腳步，來一趟i-Voting的投票之旅呦！

台北市立動物園是許多大小朋友們假日休閒的好去處，園內除了照養許多珍貴稀有的保育類動物，更是環境教育的認證場域。多年來動物園持續不斷的在保育、研究、教育、遊憩等方面力求精進，也成功讓台北市立動物園一步步站上國際的舞台。

狐獴家族排好隊，等著要參與i-Voting投票。（台北市立動物園提供）

為了讓園內的野生動物有更好的居住環境、遊客有更佳的遊園品質、同仁能對保育做出更好的貢獻，台北市立動物園希望除了除夕外，增加每年6月19日至6月30日，暑假旺季前的12天不對外開放。搭配園內室內館在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），以便進行園區的年度定期保養、環境檢測與設施維護，或是進行專業訓練與計畫精進作為。

明天2月13日早上9點起，民眾皆可在台北市公民參與網i-Voting網站投下您的寶貴意見，也可以揪家人、朋友來趟動物園之旅，追隨宣傳片中動物朋友們的腳步，在教育中心、動物藝坊、動物小學堂、大貓熊館、兩爬館、河馬教室等六處架設的投票處投下您神聖的一票！

上i-Voting網站投票！動動手指就可以抽獎拿禮物。（台北市立動物園提供）

投票時間：107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，動動手指就可以抽獎拿禮物！想要更加瞭解本項議題相關資訊，請上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽或來電動物園遊客服務中心洽詢，電話：（02）29382300分機630。

(中時電子報)

《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》將於明天2月13日上午9點開放投票。（台北市立動物園提供）
動物園議題就教於您 i-Voting明起開始投票。（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）

台北市公民參與網「投票網址」
年貨大街墾丁化 買芭樂乾被「強… 新港藝高與媽祖結緣 辦藝高媽特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。