黃智賢：民進黨碰日膝蓋就軟 恨不得把台灣雙手奉上

2018年02月12日 09:59 中時電子報 謝雅柔

花蓮6日發生大地震，造成多棟建築倒塌多人受傷。日本首相安倍晉三8日寫書法慰問花蓮地震災情，總統蔡英文也在推特以日文回應，表示日本對台灣的幫助正是所謂的患難見真情。對此，政治評論家黃智賢直言，民進黨政府是不折不扣的三腳政府。一碰到日本，膝蓋就軟了，臉上充滿媚笑，「恨不得把台灣一股腦雙手奉上」。

花蓮強震造成多人死傷，日本搜救隊第一時間派了7人搜救團隊來台協助，還帶了高階的生命探測儀，讓搜救進度可以加快。日相安倍晉三8日在首相官邸官網上，也發表致蔡總統的慰問函，並以書法寫下「台灣加油」四大字，並強調，「東日本大震災時，老朋友台灣給予我們非常溫心的支援，我們絕不會忘記。在重要的友人遭遇困難時，日本也想盡可能的提供支援」。

蔡總統則在推特以日文回覆，安倍首相捎來慰問，正是所謂患難見真情，在這樣困難的時刻提供人道援助，正體現台日雙方友情和價值觀。

對此，黃智賢指出，這是一場安倍大賺特賺的政治行銷戲。她舉出五點，包括一、日本每年跟台灣貿易，淨賺6000億美金。所以日本的「先進、高端」的科技形象要加強行銷。有益於更加壟斷掌控台灣的經貿。二、日本每年從觀光賺走台灣1000億美金，所以營造日本「文明善良」的形象，很必須。三、最重要的，是讓蔡政府嚴詞拒絕大陸派遣救難隊，只讓我大日本進入台灣，表現我和台灣的「主從」，「唯一」的禁臠關係。四、順便用公開信的「蔡總統閣下」五個字，表明一中一台。吃大陸豆腐。五、表演溫情戲，好準備叫台灣人吃日本人不敢吃的核食。過年前後，就要逼台灣人吃了。

「民進黨當然是日本的三腳仔」。黃智賢說只要把民進黨是日本的下級機關這個關係爬梳清楚，所有矛盾困惑就豁然開朗了。黃說所有傷害兩岸關係，不承認自己是中國人，鄙視大陸的作為，在台灣的仇中去中，都和日據時代的日本政府，絕無二致。

此外，黃智賢說現在台灣，早已是三腳仔當政。李登輝和陳水扁加起來已經20年，蔡政府不過繼續發揚光大。繼續把台灣跟大陸的利益，把所有中國人的利益，打包送給日本主人。黃智賢說民進黨不是真正的台灣人，更不認自己是中國人，「不要再對民進黨有任何幻想」。

黃智賢臉書全文：

對三腳政權只剩下戰鬥

1

日據時代，台灣人抗日，被日本殘殺了60萬台灣人，佔當時人口的五分之一。

台灣人憤恨，罵日本政府是畜生，四隻腳的。

人是兩隻腳的。

罵漢奸”三腳仔”。因為他們太想跟四隻腳狼狽為奸，不做人了，

民進黨政府，是一個不折不扣的”三腳政府”。

從不肯好好做人。

只要一碰到日本，膝蓋就軟了。

臉上充滿媚笑。

恨不得把台灣一股腦雙手奉上。

2

民進黨半夜裡向日本密商，安排日本七人搜救隊來台灣。

但七個人裡面，真正的搜救人員，只有一個，其他都是官員。

那唯一一個搜救人員，還嫌太危險，只肯在災難現場外面”指導”使用生命探測儀。

一台區區200萬台幣，大陸手上也有，而蔡政府至今沒買的機器。

讓蔡政府艷羨得幾乎要跪地迎接。

也沒有比台灣在現場用的探測儀準確。

3

安倍的台灣加油四個字，加上在台灣”到此一遊”，順便做研究的日本搜救隊，跟民進黨演著下流不堪的政治煽情戲，叫做 ” 禁臠 – 大日本殖民地之台灣 “。

日本耀武揚威，當然幾乎所有台灣媒體都配合作政治行銷，主動或被動，鋪天蓋地洗腦。

演出日本對台灣如何關懷，儀器如何先進高階。

這齣戲，不花日本一分錢。

日本搜救隊拒絕進入現場，當然就要隱而諱之了。

台灣當然忘了， 前一次， 日本對台南地震，大為關懷。

結果也是來了一個”調查隊”，來做調查研究地震的。

捐款，1200萬台幣。

沒關係。台灣人很好騙的，因為媒體幾乎都在台獨手上。

4

這是一場安倍大賺特賺的政治行銷戲 ：

第一， 日本每年跟台灣貿易，淨賺600億美金。所以日本的 “先進、高端” 的科技形象要加強行銷。有益於更加壟斷掌控台灣的經貿。

第二， 日本每年從觀光，在賺走台灣1000億美金。所以營造日本”文明善良”的形象，很必須。

第三， 最重要的，是讓蔡政府嚴詞拒絕大陸派遣救難隊，只讓我大日本進入台灣，表現我和台灣的”主從”，”唯一”的禁臠關係。

第四， 順便用公開信的”蔡總統閣下”五個字，表明一中一台。吃大陸豆腐。

第五， 表演溫情戲，好準備叫台灣人吃日本人不敢吃的核食。過年前後， 就要逼台灣人吃了。

5

民進黨當然是日本的三腳仔。

許多民進黨的作為，怎麼想都不會明白。

怎會如此沒有人性 ?

怎會縫中必反 ?

怎會與自己的同胞為敵為仇 ?

但只要把民進黨是日本的下級機關這個關係爬梳清楚，那麼，所有矛盾困惑，就豁然開朗了。

所有傷害兩岸關係，不承認自己是中國人，鄙視大陸的作為，在台灣的仇中去中，都和日據時代的日本政府，絕無二致。

是跟他們的祖宗學的。

民進黨在花蓮地震，拒斥大陸關懷協助，大得日本歡心。

漁民在沖之鳥礁公海捕魚，被日本驅趕，漁業署竟然廣播叫漁民快逃。

釣魚台，也是傳統漁民魚場。馬英九時代可以去捕魚，現在三腳政府當權。當然又只能對日本下跪，不可以去捕魚了。

台籍的日軍性奴隸，對民進黨來說，當然是自願的。

而台灣被日本殖民統治，更是光宗耀祖的歷史，要永誌不忘。

要知道，在日據當皇民化家庭，是要把祖宗牌位拿去公開燒掉，迎入”天照大神”牌位，作自己的新祖宗的。

三腳仔的祖宗，已經是天照大神了，改了日本姓，當高階台灣人。作威作福。

他們不再自認是中國人。

日據時代，這種三腳仔，只佔人口2%。

現在台灣，卻早已是三腳仔當政。

李登輝和陳水扁加起來已經20年。蔡政府不過繼續發揚光大。

才開始呢。

繼續把台灣跟大陸的利益，把所有中國人的利益，打包送給日本主人。

民進黨不是真正的台灣人，更不認自己是中國人。

不要再對民進黨有任何幻想。

現在，只剩下戰鬥 !

(中時電子報)