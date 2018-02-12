8旬翁老當益壯做半套 遇臨檢應召女來不及穿罩

2018年02月12日 10:18 中時 呂素麗

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女（左）為82歲張姓老翁（右）服務。（呂素麗翻攝）

高雄市82歲工人張姓老翁老當益壯，10日下午到三民區1家色情按摩店消費，準備做半套打手槍，由52歲李姓熟女服務，雙方正熱，李女連胸罩都脫了，警方卻在此時臨檢，讓老翁感慨「錢都付了，還沒完事就遭警方臨檢」，頗有警方壞好事的婉惜之意。

三民一分局行政組於10日下午4點許，會同轄區哈爾濱派出所員警，持高雄地方法院核發的搜索票，臨檢位於九如二路的「某間音樂美容坊」，在店內A13室內當場查獲張姓老翁與李女，涉嫌以90分鐘、1600元，從事按摩加半套性交易服務（俗稱打手槍）。

警方進入房間執行搜索時，發現張男與李女共處一室，兩人均衣衫不整，李女的胸罩甚至棄置於一旁沙發上，並於現場查獲使用過的衛生紙3團、按摩精油2瓶及未使用過的保險套5個。

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務，李女胸罩都脫了。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務，床上有5個保險套。（呂素麗翻攝）

李女坦承，去年11月面試時，負責人「阿博」就曾提及：「本店是『半套店』。」也知道櫃台人員與張男早對半套性交易及金額達成共識，再透過廣播請她前往服務，甚至記得張翁曾到過該店1次，也是她服務，這是第2次。

但李女否認雙方已完成性交易，她供稱，才剛開始按摩不久警方就進來了，尚未開始辦事。

警方問李女為何未穿著胸罩？衛生紙團包裹何物？李女則辯稱，因房內開暖爐，覺得燥熱才脫去內衣；衛生紙團則是擦汗、擦口水使用的。

張翁則對警方種種諸如「李女是否全身赤裸」、「李女有無對其生殖器愛撫」、「有無撫摸或親吻李女身體及性器官」等問題，均以「燈光昏暗、不清楚」為由，閃爍其詞；僅坦承雙方約好要「打手槍」，而且錢都已經付了，誰知還未完事就遭警方臨檢，言語中竟頗有惋惜之意！

27歲楊姓負責人雖否認媒介雙方從事性交易行為，辯稱均是小姐與客人的私下交易，但因有張男及李女的證詞及保險套等物品佐證，警方訊後，將楊男依妨害風化罪嫌函送法辦，張男及李女則依社會秩序維護法移請裁處，每人罰1500元。

(中時)