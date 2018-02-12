8旬翁老當益壯做半套 遇臨檢應召女來不及穿罩

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，正查扣相關資料。（呂素麗翻攝 ）

友善列印
中時
高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務。（呂素麗翻攝）
高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女（左）為82歲張姓老翁（右）服務。（呂素麗翻攝）

高雄市82歲工人張姓老翁老當益壯，10日下午到三民區1家色情按摩店消費，準備做半套打手槍，由52歲李姓熟女服務，雙方正熱，李女連胸罩都脫了，警方卻在此時臨檢，讓老翁感慨「錢都付了，還沒完事就遭警方臨檢」，頗有警方壞好事的婉惜之意。

三民一分局行政組於10日下午4點許，會同轄區哈爾濱派出所員警，持高雄地方法院核發的搜索票，臨檢位於九如二路的「某間音樂美容坊」，在店內A13室內當場查獲張姓老翁與李女，涉嫌以90分鐘、1600元，從事按摩加半套性交易服務（俗稱打手槍）。

警方進入房間執行搜索時，發現張男與李女共處一室，兩人均衣衫不整，李女的胸罩甚至棄置於一旁沙發上，並於現場查獲使用過的衛生紙3團、按摩精油2瓶及未使用過的保險套5個。

高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務，李女胸罩都脫了。（呂素麗翻攝）
高雄市三民一分局查獲色情按摩店，52歲李姓熟女為82歲張姓老翁服務，床上有5個保險套。（呂素麗翻攝）

李女坦承，去年11月面試時，負責人「阿博」就曾提及：「本店是『半套店』。」也知道櫃台人員與張男早對半套性交易及金額達成共識，再透過廣播請她前往服務，甚至記得張翁曾到過該店1次，也是她服務，這是第2次。

但李女否認雙方已完成性交易，她供稱，才剛開始按摩不久警方就進來了，尚未開始辦事。

警方問李女為何未穿著胸罩？衛生紙團包裹何物？李女則辯稱，因房內開暖爐，覺得燥熱才脫去內衣；衛生紙團則是擦汗、擦口水使用的。

張翁則對警方種種諸如「李女是否全身赤裸」、「李女有無對其生殖器愛撫」、「有無撫摸或親吻李女身體及性器官」等問題，均以「燈光昏暗、不清楚」為由，閃爍其詞；僅坦承雙方約好要「打手槍」，而且錢都已經付了，誰知還未完事就遭警方臨檢，言語中竟頗有惋惜之意！

27歲楊姓負責人雖否認媒介雙方從事性交易行為，辯稱均是小姐與客人的私下交易，但因有張男及李女的證詞及保險套等物品佐證，警方訊後，將楊男依妨害風化罪嫌函送法辦，張男及李女則依社會秩序維護法移請裁處，每人罰1500元。

(中時)

援交妹約再戰 司機爽奔赴卻遭暴… 好眼力！警處理違停車，通緝犯路…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。