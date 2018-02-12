MLB》釀酒人搶達比修 只是想讓小熊多花錢？

釀酒人一度傳積極爭取達比修，美國記者如今質疑消息真實性。(美聯社)

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中時電子報

釀酒人相當後期才投身達比修有競逐戰，外界傳聞他們一度是最積極的球隊，但最後達比修去了小熊變敵人，可說是釀酒人最不願看到的結果，不過美國記者豪崔寇特(Tom Haudricourt)爆料，針對釀酒人出手搶達比修的報導，很多都報得太言過其實了。

補強先發投手顯然是釀酒人休季期間的目標，他們起初喊話搶艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，而後又爭取達比修，老闆更是表態還有經費，支持執行團隊去搶大咖投手。據傳釀酒人動作積極，也曾開給達比修5年1億美金合約；但豪崔寇特直言，不少消息都跟事實相異。

豪崔寇特透露，他跟釀酒人總管史騰斯(David Stearns)談論此事時，得到「不用說太多」的回應，讓他質疑釀酒人是否根本沒開價給達比修過。美國記者羅森索(Ken Rosenthal)也有類似的看法，指出釀酒人開給達比修的價碼，並不如外界所說的那樣有競爭力。

羅森索甚至猜測，釀酒人不澄清，是為了讓小熊提高出價的一種手段。豪崔寇特認為，當雙城跟釀酒人傳開出5年1億的價碼時，小熊避免夜長夢多，加碼到6年、薪資總額也提高，這是有可能的，過去遊騎兵爭取「A-Rod」羅瑞格茲(Alex Rodriguez)時，就曾出現類似狀況。

史騰斯不停止傳聞，豪崔寇特也說，史騰斯沒必要這麼做，且如果這樣能讓小熊花更多錢，那對他們有利，「但如果釀酒人沒積極爭取達比修，我不覺得他們要搶艾瑞耶塔也是認真的。艾瑞耶塔也是31歲，同樣在尋求大約，他的經紀人還是波拉斯(Scott Boras)。」

現在的小熊擁有達比修後，很難與之抗衡，史騰斯兩周前曾說，很滿意釀酒人現在的陣容，不過如果有好的機會出現，他們不會放過，尋求交易也是選項。豪崔寇特推測，釀酒人開季前會再補強先發投手，但這個人肯定不是達比修。

(中時電子報)

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