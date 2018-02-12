為履行聯合國制裁決議 日外務省將設「制裁辦公室」

圖為聯合國安理會投票現場。（中新社）

友善列印
中時

日本外務省為加強履行聯合國安理會的制裁決議，擬於4月1日在外務省內新設「聯合國制裁室(暫稱)」。

《產經新聞》報導，外務省指出，聯合國安理會通過的14個制裁決議案中，除了伊斯蘭教恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)之外，制裁對象國達14國。外務省內有關《貨物檢查特別措施法》的制裁履行是由安全保障政策課負責之外，因制裁決議的對象國不同，負責的課就不同。

譬如，制裁對象國是北韓的話由東北亞課負責，是伊朗的話由中東2課負責。近年來因制裁決議的次數增加，外務省為了防止因負責的課不同，而對決議內容的解釋有差異，故認為有必要設置專責調查、研究制裁決議的組織，以提高對北韓等制裁的實效性。

此外，有關聯合國安理會的制裁決議，過去也曾發生日本政府和聯合國之間在內容解釋上產生齟齬的情況。2月5日曾有日用雜貨店到北韓開店的案件，日本政府認為「並不違反制裁決議」，但聯合國安理會北韓制裁委員會的專家認為恐觸犯決議而展開調查。

聯合國安理會去年11月通過的制裁決議中，雖然禁止在北韓開設「駐派員辦事處、子公司、銀行戶頭」，但並沒有明確界定禁止開設的業界，日本政府則認定為銀行等金融業界，但聯合國外交相關人士指出，「此解釋過於消極」。

外務省新設的聯合國制裁室的目的之一，也是想消除聯合國與其他政府之間對決議內容解釋偏差的問題。制裁室還將研究、調查聯合國與其他各國政府對決議的解釋，好與國際社會步調一致，加強對北韓施壓。

(中時)

影》半空解體爆炸！俄國空難釀71… 金正恩高招！錢也買不到的宣傳 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。