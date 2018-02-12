為履行聯合國制裁決議 日外務省將設「制裁辦公室」

2018年02月12日 11:17 中時 黃菁菁

日本外務省為加強履行聯合國安理會的制裁決議，擬於4月1日在外務省內新設「聯合國制裁室(暫稱)」。

《產經新聞》報導，外務省指出，聯合國安理會通過的14個制裁決議案中，除了伊斯蘭教恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)之外，制裁對象國達14國。外務省內有關《貨物檢查特別措施法》的制裁履行是由安全保障政策課負責之外，因制裁決議的對象國不同，負責的課就不同。

譬如，制裁對象國是北韓的話由東北亞課負責，是伊朗的話由中東2課負責。近年來因制裁決議的次數增加，外務省為了防止因負責的課不同，而對決議內容的解釋有差異，故認為有必要設置專責調查、研究制裁決議的組織，以提高對北韓等制裁的實效性。

此外，有關聯合國安理會的制裁決議，過去也曾發生日本政府和聯合國之間在內容解釋上產生齟齬的情況。2月5日曾有日用雜貨店到北韓開店的案件，日本政府認為「並不違反制裁決議」，但聯合國安理會北韓制裁委員會的專家認為恐觸犯決議而展開調查。

聯合國安理會去年11月通過的制裁決議中，雖然禁止在北韓開設「駐派員辦事處、子公司、銀行戶頭」，但並沒有明確界定禁止開設的業界，日本政府則認定為銀行等金融業界，但聯合國外交相關人士指出，「此解釋過於消極」。

外務省新設的聯合國制裁室的目的之一，也是想消除聯合國與其他政府之間對決議內容解釋偏差的問題。制裁室還將研究、調查聯合國與其他各國政府對決議的解釋，好與國際社會步調一致，加強對北韓施壓。

(中時)