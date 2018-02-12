產後5個月! 球后小威打首場正式比賽

2018年02月12日 10:28 中時電子報 林宋以情

球后小威產後5個月與姐姐大威攜手於台維斯盃登場。(美聯社)

產後5個月，前世界第1小威廉絲(Serena Williams)迎來產後首場正式比賽，台維斯盃與姊姊大威廉絲(Venus Williams)自去年里約奧運後，14座大賽雙打冠軍再度攜手合作。

儘管威廉絲姐妹花6比2、6比3吞敗，但此役無關勝敗，美國先以3比0擊敗荷蘭進入台維斯盃世界組（World Group）四強，4月與法國廝殺，重點是23座大滿貫賽單打后冠小威在地主球迷面前復出賽場。

小威去年12月在阿布達比表演賽(Mubadala World Tennis Championship)與去年法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）交手吞敗。

此役不僅是小威首度於正式比賽亮相，座上嘉賓還有新成員，5個月大的愛女由丈夫帶著場邊觀戰，小威賽後透露喜悅，「感覺非常棒，這也是她第一場比賽，我很高興她可以來看比賽。」

正式比賽復出，不過小威並未透露剩餘的3大賽是否出賽，初為人母的小威也是第一次將愛女帶在身邊出征，但她有信心一回生二回熟，「我這次時間管理沒到位，但我已經著手未來規劃。我想一切會更好。」

(中時電子報)