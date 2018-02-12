新港藝高與媽祖結緣 辦藝高媽特展回首10年路

2018年02月12日 11:04 中時 呂妍庭

新港藝術高中與新港奉天宮合作，舉辦新藝高媽祖教育學特展，展現10年推展媽祖信仰特色課程的成果。（呂妍庭攝）

新港藝術高中與新港奉天宮合作，舉辦新藝高媽祖教育學特展，現場展出媽祖參與學校教學的種種紀錄。（呂妍庭攝）

新港藝術高中與新港奉天宮合作，舉辦新藝高媽祖教育學特展，現場展出媽祖參與學校教學的種種紀錄。（呂妍庭攝）

新港藝術高中10年前將在地媽祖信仰文化導入學校課程，除帶領師生參與媽祖遶境、培育學生跳獻壽六佾舞、舉辦媽祖祈福儀式等活動，還背著新藝媽登玉山、阿朗壹古道，多年來新港藝高與奉天宮媽祖相依相扶，媽祖還被喻為榮譽校長，去年校方更因此榮獲教育部藝術貢獻獎，為紀錄10年有成，12日校方在奉天宮舉辦「新藝高媽祖教育學特展」，展現校方與廟方合作深耕信仰文化一路走來的點滴。

新港藝高創校12年，第1任校長王延煌協同校內教師，發展形成藝高特色課程，開始帶著學生參加媽祖遶境、帶著媽祖登玉山，甚至請媽祖駐校祈福，正式開啟藝高與媽祖的深厚緣分，現任校長廖連喜更進一步與廟方合作，結合媽祖信仰文化，發展創新課程，推廣到校內各項藝術活動，去年因此榮獲「教育部藝術貢獻獎」績優學校及優質高中殊榮。

原本奉天宮參與藝高活動皆由大媽和六媽輪流參與，因校方推展媽祖文化愈現精深，校方去年特地將一尊媽祖取名為「新藝媽」，專門供校方擲筊請示或陪伴師生遠遊，今天特展，新藝媽也坐鎮全程參與。

藝高校長廖連喜指出，這次展覽內容豐富，包含媽祖進駐新藝高祈福、為媽祖祝壽跳六佾舞、媽祖與藝高師生踏訪阿塱壹古道、龜山島，新藝高師生為迎接大甲媽祖，以12婆姐、神童團、執士團、競技啦啦隊等活動隨同媽祖遶境新港，種種紀錄都代表學生透過親身體驗，更深入瞭解台灣風土民俗。

奉天宮董事長何達煌指出，他自參與廟務以來，除協助奉天宮對外交流，在台灣與國際上也極力推廣媽祖信仰文化，同時也不偏廢在地文化、教育傳承和發展，2014年因此榮獲第3屆國家文化資產保存貢獻獎的肯定，這次藝高舉辦特展，正象徵廟方與在地的充分融合，讓媽祖信仰更深化，孩子們感受到媽祖溫暖的愛。

(中時)