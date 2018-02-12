「不滿意可退」好市多退貨商品去哪了？商品售價有玄機

2018年02月12日 10:51 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

圖為Costco好市多賣場。(圖/本報系資料照)

美式賣場Costco好市多為人稱道的好處之一，就是即使已經拆封，不論是用過、吃過、穿過，不滿意還是可以全額退貨，還有人乘機以原價退掉舊款3C商品，再以低價購買新款。商品退貨處總是大排長龍，這麼多被退貨的商品最後都到哪裡去了？又是誰要承擔這些龐大的退貨成本呢？

根據CNBC、ToughNickel報導，美國紐澤西州當地Costco的主管表示，食品類基於安全考量，所有被退貨的商品，都會直接丟棄，包括蔬果、肉類、冷凍食品都會直接報銷，甚至連密封包裝的商品，也不會再放回架上。

好市多「不滿意可退」的美意，深受消費者青睞。(圖/本報系資料照)

至於已拆封商品，如果有缺陷就會被貼上「不適宜販售」的標籤，退給製造商或直接作廢。不過Costco有固定合作的收購廠商，販賣部份維修後的退貨商品；有些沒有維修的則當作「瑕疵品」直接降價出售。而且Costco有非常嚴謹的審核程序，確保收購退貨商品的公司合法且遵守合約。

外界好奇，龐大的退貨損失由誰吸收？答案是製造商；有些Costco直接進口的商品，退貨成本則由Costco自行吸收。不過Costco其實也很會算，包括所有商品必需負擔的加成定價，以及退貨數據，其實這些都會反映在商品最後的售價上，所以不要以為好市多會做賠錢生意。

另外，值得注意的是，好市多無條件退貨的美意，為了不被奧客濫用，尤其是容易汰舊換新的高科技電子產品，因此好事多2007年已在官網默默加上了電器類商品的退貨期限，電視和投影機、大型家電、電腦、平板電腦、相機、攝錄影機、MP3播放器和手機，需自購買日起90天內辦理退貨。

(中時電子報)