年關近假鈔出籠 台東、彰化查獲假美鈔人民幣

台東甘姓婦人兌換300元假美鈔被送法辦。〔警方提供〕

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台銀扣下3張偽造百元美鈔。〔警方提供〕
彰化呂姓老婦〔左1紅衣婦〕是以2000元向唐男〔右2〕購得5張百元人民幣。〔警方提供〕
5張百元人民幣經鑑定有偽。〔警方提供〕

年關屆近，坊面偽幣流竄，日前，台銀台東及彰化等2個分行，就發生有2名民眾持偽造美金、人民幣前往兌換，當場遭行員識破，通報駐分行的保7總隊1大隊員警查辦。其中在台東開KTV的甘姓婦人，聲稱這些假美金是大陸朋友來唱歌時抵付唱資的，沒想到竟是假鈔！

派駐台銀台東分行的保7總隊1大隊員警彭成瑜，日前在分行執勤時，接獲行員通報，有 一名甘姓婦人持3張百元美鈔前來兌換成新台幣，3張美鈔的色澤不自然，經行員以放大鏡檢視，發現3張美鈔的防偽設計及質感與真鈔差異很大，應是偽鈔。

經員警詢問甘婦，甘婦說，這3張百元美鈔，是日前朋友的大陸朋友來台灣玩時，到她的KTV唱歌時，因沒台幣支付唱資，所以拿出300元美鈔抵付，沒想到竟是假鈔。

另在同1天，也發生在台銀彰化分行，1名呂姓老婦持5張百元人民幣前往彰化分行兌換，行員發現人民幣有偽，於是通知駐分行保7總隊一大隊員警陳信志、靳志揚前來處理。

呂姓老婦向警方表示，這5張百元人民幣是以新台幣2000元向1名唐姓男子所購來，她不知道是假鈔。員警找到唐某詢問，唐辯稱是日前拆房子清垃圾時發現的，並不知道是偽鈔。

警方詢後，已將2案分別依法送辦。保7總隊1大隊大隊長陳金源呼籲民眾，不要隨便收受來路不明的外幣，如果撿到錢，一定要送警方處理，如果民眾要拿外幣前往銀行兌換時，要先確認錢的真偽，倘若無法分辨時，要先跟行員說「請求鑑定」，不要直接說「換錢」，以免觸法。

(中時)

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