MLB》搶達比修失利 雙城轉而爭取光芒王牌

阿契休季期間交易傳聞不斷，現在雙城出手搶人。(美聯社)

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中時電子報

雙城先前全力搶達比修有，但最後達比修選了小熊，但全力要補強先發投手的他們，還沒放棄希望，且很快就展開下一步行動，美媒報導，雙城正在醞釀多筆交易，且據傳早在兩周前，就已經向光芒開條件爭取阿契(Chris Archer)。

雙城積極爭取達比修，不惜開出5年1億美金大約，為的就是想找尋除了山塔納(Ervin Santana)外，第2名值得信賴的先發投手；尤其山塔納2月動右手中指手術，得缺席10到12周，雙城更是急需補強。但達比修選擇小熊，雙城隨即啟動備案，目標是光芒想送走的29歲王牌阿契。

阿契到2021年季後才約滿，連同今年4年年薪加總3025萬美金，過去3年每年三振超過244次，是聯盟頂尖的三振型投手之一。阿契有身手且不貴，光芒要賣他並不難，不過也是得有合適價碼出現；據《theScore》報導，光芒傾向透過交易得到雙城的頂級新秀凱普勒(Mac Kepler)。

除了阿契，包括市場上的藍斯林(Lance Lynn)、卡布(Alex Cobb)、去年短暫效力雙城的賈西亞(Jaime Garcia)，以及阿契的隊友歐多瑞希(Jake Odorizzi)，也都是雙城鎖定的對象。雙城搶輸達比修，若轉去競逐評價跟達比修相同的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，似乎也非不可能。

(中時電子報)

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