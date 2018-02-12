竹崎高中學生手寫春聯、折氣球 義賣助花蓮

竹崎高中校長郭春松（後排左二）、竹崎鄉農會總幹事林孟怡（後排左三）與竹崎高中師生擺攤義賣春聯及創意氣球，以自身技能協助花蓮。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
鄰近商家老闆娘聽到孩子以自身技能手寫春聯義賣協助花蓮，現場馬上捐出200元，買下手中春聯。（翁聖勳攝）
竹崎鄉農會與竹崎高中共同舉辦手寫春聯義賣，收入將捐助花蓮震災，竹崎農會總幹事林孟怡（右三）、竹崎高中校長郭春松（左三）。（翁聖勳攝）

竹崎高中與竹崎鄉農會12日上午，舉辦「迎春納福手寫春聯」造型汽球義賣活動助花蓮，學生巧手所寫春聯及摺好的創意氣球，引發現場民眾熱情認購，校長郭春松讚竹高學生愛心，活動結束後款項也將全數捐助花蓮縣政府，協助此次地震受災民眾。

竹崎高中與竹崎鄉農會春聯義賣，今年邁入第7年，在校長郭春松及農會總幹事林孟怡號召下，1天的春聯義賣活動，透過網路預先曝光，吸引今早民眾熱烈搶購，款項將於活動結束後，全數捐助花蓮縣政府協助地震災後重建。

「讓專長變成愛心」!發起活動的校長郭春松說，竹崎高中向來強調學生品德教育的養成，希望透過學生手寫春聯，將募得的款項捐助出去，給予花蓮民眾直接的幫助，也送上孩子們的祝福，讓孩子們的愛心有所延伸，竹崎高中校友林靖瑜及學生劉軒佑、張勝雄，也共同為義賣活動盡一份心力。

農會總幹事林孟怡說，有感台灣東部這次地震災情嚴重，特地結合竹崎高中學生才藝，讓小朋友可以用自己雙手幫助需要幫助的民眾，1元不嫌少，100元不嫌多，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時)

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