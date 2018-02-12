花蓮觀光預估將虧80億 旅遊業者籲提高補助

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昨天行政院花蓮災後振興會議中，討論的花蓮觀光振興三大方案，包括目前投入住宿費補助1000萬元，2至7月補助旅行業組團前往花蓮旅遊；辦活動宣傳等。但旅遊業者指出，預估花蓮暑假前觀光至少損失80億元，觀光局帶動產值9千萬元，相差甚遠，呼籲政府提高補助金額，並擴大內需。

行政院昨為振興花蓮觀光，決議將由觀光局投入住宿費補助1000萬元，2至7月鼓勵旅行業組團前往花蓮地區旅遊，住宿費每人每天500元及交通租賃車費二分之一，每團20人以上補助上限為3萬元。配合2018海灣旅遊年計畫規畫「台灣樂園節」海洋親水活動，並於花蓮辦理啟動儀式。辦理「Train-Bus台灣觀巴台鐵旅遊護照」網路社群及媒體行銷，加強花蓮地區路線露出及推廣。

中華優質旅遊發展協會認為，花蓮是觀光大縣，超過8成的就業、經濟活動與觀光產業相關，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪估計這一震以災後退房率初估，到花蓮旅行一天的住宿、交通費、用餐、伴手禮等，消費約4500元，以整體退房6成估計，一天流失5000萬，若在今年暑假前復甦，旅遊業今年2至6月將撐得相當辛苦，保守估計至少損失80億產值。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，若以觀光局提出的暫定方案1000萬住宿補助，每人500元計算，可帶動2萬人次，每人以消費4500元計算，帶動產值約9000萬，與估計流失的80億產值相差甚大。觀光局表示雖是暫定方案，但強烈建議支持花蓮觀光經濟振興的力道應該加大加深，除提高補助金額，降低整團人數門檻外，也應該協調台鐵增開花東鐵路班次或加掛車廂加大運量，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統前往花蓮，並解決花東鐵路車票一票難求問題。

此外許多政府公費輔助的村里民活動以及公務機關活動也應該鼓勵前往花蓮地區辦理、公務人員國民旅遊卡每年16000元需有8000元用於旅遊用途，也請鼓勵使用於花蓮地區，除補助方案外，這些都是政府可以帶頭支持花蓮經濟振興的方法。

李奇嶽指出，在增加國際旅客方面，獎勵航空包機直落花蓮給予專案補助與機場服務費減免外，開放東南亞國家由花蓮入境台灣免簽證優惠，並針對花蓮旅遊加強海外宣傳，獎勵國際郵輪泊靠花蓮港，也都是政府立即可行的方案。

李奇嶽說，花蓮是以觀光旅遊立縣，因為地震災害造成的經濟損害不同於之前的台南，除建議政府在觀光賑災振興方案力道宜加大加深外，本會今年年會亦決定移師花蓮辦理以行動支持花蓮。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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