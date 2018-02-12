雲林大成商工弊案連連 教師憂飯碗不保

2018年02月12日 11:02 中時 林志成

「救救大成師生，教育部站出來。」雲林大成商工弊案連連，近3年學生人數少了1000人，老師擔心若不止血，他們遲早要失業，因此今天召開記者會要求教育部立即解散大成商工董事會，勿讓私校淪為教育孤兒。

全教總理事長張旭政、雲林縣教師產業工會理事長謝中憲及大成商工教師會理事長陳國南等人今天聯合召開記者會說，大成商工董事會失能，造成校務空轉、弊案連連，難道教育部視而不見嗎？他們要求監察院彈劾教育部及國教署官員，並由司法機關介入調查其中弊端。

大成商工前校長陳秀娟等人，過去幾年陸續發生午餐回扣案、偽造文書案及涉嫌淘空校產9000於萬元等事件，但董事會卻沒有作為，造成招生狀況愈來愈差。

張旭政表示，3年前，大成商工還有90班、約4000名學生，現在只剩60多班、2700名學生，才幾年時間就少掉1000多個學生，再這樣下去，老師新的一年是否有飯碗可端，都存在變數。

謝中憲說，大成商工自從發生午餐回扣案後，學校形象大損，106學年薪生入學一舉少了500個學生，老師員額因此必須減少，造成許多老師被迫失業，如果這種狀況不改進，還會繼續惡化。

陳國南說，過去三年來，大成商工陷入混亂，校長不作為，董事會又不管，造成每年流失教職員2、30人，他們希望教育部國教署出來管一管，避免學校繼續沈淪，影響到老師工作權及學生受教權。

教育部國教署組長韓春樹回應，涉及弊案的大成商工前校長陳秀娟已在105年2月29日請辭，現在校長賴信成去年8月25日上任，他是教育部認定經由合法程序產生的校長。國內少子化嚴重，大成商工現在還有約2700名學生，不算少，教育部將組成督導小組監督大成商工校務運作及財務狀況，讓學校健全發展。

對於大成商工教師要求教育部解散學校董事會，韓春樹說，董事會有明顯違法以致影響校務運作，且未在期限內改善者，教育部才能解散，至於能否要解散大成商工董事會，還要再觀察。\\\

(中時)