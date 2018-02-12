雲林大成商工弊案連連 教師憂飯碗不保

全教總等團體今天召開記者會，呼籲教育部解散大成商工董事會，救救學校。（林志成攝）

友善列印
中時

「救救大成師生，教育部站出來。」雲林大成商工弊案連連，近3年學生人數少了1000人，老師擔心若不止血，他們遲早要失業，因此今天召開記者會要求教育部立即解散大成商工董事會，勿讓私校淪為教育孤兒。

全教總理事長張旭政、雲林縣教師產業工會理事長謝中憲及大成商工教師會理事長陳國南等人今天聯合召開記者會說，大成商工董事會失能，造成校務空轉、弊案連連，難道教育部視而不見嗎？他們要求監察院彈劾教育部及國教署官員，並由司法機關介入調查其中弊端。

大成商工前校長陳秀娟等人，過去幾年陸續發生午餐回扣案、偽造文書案及涉嫌淘空校產9000於萬元等事件，但董事會卻沒有作為，造成招生狀況愈來愈差。

張旭政表示，3年前，大成商工還有90班、約4000名學生，現在只剩60多班、2700名學生，才幾年時間就少掉1000多個學生，再這樣下去，老師新的一年是否有飯碗可端，都存在變數。

謝中憲說，大成商工自從發生午餐回扣案後，學校形象大損，106學年薪生入學一舉少了500個學生，老師員額因此必須減少，造成許多老師被迫失業，如果這種狀況不改進，還會繼續惡化。

陳國南說，過去三年來，大成商工陷入混亂，校長不作為，董事會又不管，造成每年流失教職員2、30人，他們希望教育部國教署出來管一管，避免學校繼續沈淪，影響到老師工作權及學生受教權。

教育部國教署組長韓春樹回應，涉及弊案的大成商工前校長陳秀娟已在105年2月29日請辭，現在校長賴信成去年8月25日上任，他是教育部認定經由合法程序產生的校長。國內少子化嚴重，大成商工現在還有約2700名學生，不算少，教育部將組成督導小組監督大成商工校務運作及財務狀況，讓學校健全發展。

對於大成商工教師要求教育部解散學校董事會，韓春樹說，董事會有明顯違法以致影響校務運作，且未在期限內改善者，教育部才能解散，至於能否要解散大成商工董事會，還要再觀察。\\\

(中時)

竊嫌異想天開 搭小黃偷檜木 感情糾葛 陸女險刺死男友 判2年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。