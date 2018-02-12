感情糾葛 陸女險刺死男友 判2年半定讞

友善列印
中時

已取得臺灣居留權的陸籍高姓女子，前年因與高姓男友感情生變起爭執，她竟猛刺男友左胸，險刺中心臟，男友經送醫後獲救，高女辯稱當時互毆不小心「誤刺」，最高法院不採信她的辯詞，考量她已賠償男友並達成和解，依殺人未遂罪將她判刑2年6月確定。

60歲的高女與高姓男子原為男女朋友，她因感情問題在前年7月7日凌晨零時，攜帶剪刀到高男的住處尋釁，她看對方正在桿麵，即動手將高男手桿麵拍落，高男隨即用腳踹她，雙方發生拉扯，她拿出預藏的剪刀猛刺男友左胸下方。

高男左側胸壁穿刺、左側血胸休克、左側橫隔膜撕裂且血流如注，他受創後前往醫院求救，到醫院時血壓急降至收縮壓60豪米，若未及時插置胸管，將在半小時內死亡，經搶救後始倖免於難，高女被依殺人未遂罪起訴。

高女否認有殺人意圖，她辯稱男友推她出屋外倒地，旁邊小凳子上有硬物，直接抓起來才撲向男友刺傷他，法官根據診斷報告，確認剪刀僅差2公分左右就刺進心臟，認定高女就是要殺害男友，不採信她的辯詞。

歷審認為高女僅因感情糾葛，即持剪刀刺殺對方，犯罪情節非輕，高女犯後雖否認犯行，但考量她已賠償高男25萬元達成和解，並獲得對方原諒給予自新機會，因此依殺人未遂罪將她判刑2年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

雲林大成商工弊案連連 教師憂飯… 黑鷹4人員殉職 曝離島醫療困境

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。