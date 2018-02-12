感情糾葛 陸女險刺死男友 判2年半定讞

2018年02月12日 11:18 中時 林偉信

已取得臺灣居留權的陸籍高姓女子，前年因與高姓男友感情生變起爭執，她竟猛刺男友左胸，險刺中心臟，男友經送醫後獲救，高女辯稱當時互毆不小心「誤刺」，最高法院不採信她的辯詞，考量她已賠償男友並達成和解，依殺人未遂罪將她判刑2年6月確定。

60歲的高女與高姓男子原為男女朋友，她因感情問題在前年7月7日凌晨零時，攜帶剪刀到高男的住處尋釁，她看對方正在桿麵，即動手將高男手桿麵拍落，高男隨即用腳踹她，雙方發生拉扯，她拿出預藏的剪刀猛刺男友左胸下方。

高男左側胸壁穿刺、左側血胸休克、左側橫隔膜撕裂且血流如注，他受創後前往醫院求救，到醫院時血壓急降至收縮壓60豪米，若未及時插置胸管，將在半小時內死亡，經搶救後始倖免於難，高女被依殺人未遂罪起訴。

高女否認有殺人意圖，她辯稱男友推她出屋外倒地，旁邊小凳子上有硬物，直接抓起來才撲向男友刺傷他，法官根據診斷報告，確認剪刀僅差2公分左右就刺進心臟，認定高女就是要殺害男友，不採信她的辯詞。

歷審認為高女僅因感情糾葛，即持剪刀刺殺對方，犯罪情節非輕，高女犯後雖否認犯行，但考量她已賠償高男25萬元達成和解，並獲得對方原諒給予自新機會，因此依殺人未遂罪將她判刑2年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)