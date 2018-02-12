搭高鐵賞花燈 加開31班次列車 14日開放購票

2018年02月12日 11:07 中時 王思慧

「2018台灣燈會」主燈預計於3月2日元宵節當天在嘉義開燈，台灣高鐵公司為服務賞燈旅客需求，配合主辦單位規劃活動及燈會舉辦日期，自2月24日至3月11日，期間加開31班次列車，各加開車次車票自2月14日凌晨零時起開放預購，歡迎旅客提早購票。

高鐵公司表示，燈會期間人潮眾多，請搭乘自由座旅客，一次購買去回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座；高鐵嘉義站將於燈會期間加派人力，敬請旅客配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序。

台灣高鐵配合「2018台灣燈會」舉辦，特別結合嘉義在地觀光資源，規劃多條「來去嘉義看燈會」高鐵假期套裝行程。其中，燈會限定超值「一日輕鬆遊」，以台北出發為例，每人只要2170元，單人即可成行，等於高鐵標準車廂對號座來回全票再加10元，即可獲得故宮南院門票及精美紀念品、燈會小提燈、觀禮臺賞燈券等好禮（相當於市價550元）。另外，還有一日豐富行、二日自由行等多樣化行程可供選擇，歡迎旅客利用即將到來的年節假期，提早規劃元宵賞燈行程。

此外，配合主辦單位規劃「搶先看燈會」活動，農曆春節期間，自2月16日（初一）至2月21日（初六），台灣高鐵公司總計提供656班次列車停靠嘉義列車，服務於春節假期欲前往嘉義「搶先看燈會」的旅客，歡迎多加利用。

燈會期間相關交通管制與接駁訊息，請參閱「2018 台灣燈會在嘉義」活動官網「交通動態即時查詢」，燈區周邊交通易生壅塞，敬請旅客多加利用大眾運輸工具前往賞燈。

(中時)