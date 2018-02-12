過年好「黑琵」 台江國家公園新春玩法樂趣多

去年台管處舉辦「金鳳迎春，HAPPY報喜」，民眾參與盛況。（台江國家公園管理處提供）

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過年走春去哪裡？台江國家公園邀大家近距離觀賞來台度冬的候鳥黑面琵鷺，七股黑琵賞鳥亭提供免費生態解說與旅遊資訊服務，位在四草大橋的台管處遊客中心則有專人導覽參觀這座高腳屋造型的綠建築，並與鹿耳門天后宮合辦紀念徽章贈送活動。

台江國家公園橫跨台南濱海區域，是臺灣第8座國家公園，境內有河口、潟湖、魚塭及紅樹林等濕地環境，是全世界最大的黑琵度冬棲息地，每年冬天都有1000隻以上黑琵聚集。

台管處在今年春節期間將在四草遊客中心、七股黑琵賞鳥亭與六孔遊客中心，免費提供專人生態解說與旅遊諮詢。

七股區的「黑面琵鷺賞鳥亭」除了除夕外，台管處每天9:00至16:30都在現場準備高倍數望遠鏡等級時影像設備，遊客可透過導覽解說，瞭解黑面琵鷺的生態與保育。

「六孔遊客中心」在春節期間則播放「風中旅者：黑面琵鷺」影片，完整認識黑面琵鷺生態及遷徙奧秘，開放時間為9:00至16:30，每天放映6場。

位於四草的「台江國家公園管理處行政及遊客中心園區」2016年啟用，採用高腳屋建築形式，獲得鑽石級綠建築標章。遊客中心內部正進行裝修工程，暫不開放，但戶外園區可自由參觀， 台管處從2月16日至20日（大年初一至初五），提供「台江國家公園與綠建築」導覽解說，從9:30至16:30，每天共6場次，採現場免費報名參加。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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