黑鷹4人員殉職 曝離島醫療困境

2018年02月12日 11:13 中時電子報 黃眉青 、 張達智

「黑鷹」4名殉職人員家屬昨(11日)到台東太平溪出海口招魂。將罹難護理師蔡邑敏視為親生女兒的蘭嶼衛生所主任鄭麗妹相當不捨，在臉書上抒發懷念之情，文中也揭出離島醫療資源的貧乏與困境。

空中勤務總隊編號NA-706的黑鷹直升機黑鷹直升機，5日深夜蘭嶼執行任務失聯，經過日以繼夜搜索，確定墜海失事，機上正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏6人幾乎確定罹難。

鄭麗妹指出，蘭嶼衛生所作為離島衛生所，定位特殊，需同時執行臨床醫療、公衛保健等多項任務，許多族人建議，蘭嶼需要一個醫院，鄭麗妹說，衛生所雖能暫時緩解輕症患者需求，但面對中重度以上的疾病時，仍須將病者送至本島進行醫療。

「我們要更好的醫療，所以我們要有更堅強完善的後送機制。」鄭麗妹表示，緊急後送有它的風險在，雖然蔡邑敏及教官們化為天使，但它是必須執行的，「為了證明我們從未放任世界遺忘這地方」，文末鄭麗妹感謝年僅23歲，一畢業就貢獻蘭嶼醫療的護理師蔡邑敏，「我相信，妳會一直護佑蘭嶼的。」

以下為鄭麗妹全文：

102年4月，才23歲的阿敏（蔡邑敏）剛畢業就到蘭嶼衛生所開始服務。因為阿敏的爸爸媽媽是曾在蘭嶼服務過的退休校長及老師，阿敏自己也是在蘭嶼出生的小孩：大家對阿敏非常熟悉。就像個達悟的小孩，族人都把她當作自己的孩子跟姐妹。

阿敏是個善良、熱心、體貼人意，但是又常常帶著小迷糊的可愛女孩。她開朗活潑的身影，穿梭在衛生所的門診診間、緊急救治、巡迴醫療、公衛活動、健康篩檢。開朗善良，會逗樂老人家，會捉弄同事朋友，看到小孩就抱著玩著捨不得分開。就是這個開朗善良，讓身邊的人，常常讓她逗得哭笑不得。

蘭嶼衛生所，是一個特別的衛生所。處於離島，衛生所必須是多功能的，包括：門診醫療、緊急醫療、衛生保健、公衛推廣、長照業務。每一個衛生所的同仁，除了臨床門診的排班，緊急醫療（急診）的值班，身上還有衛生所的公衛保健長照業務。蘭嶼人口數有五千多人，長居於島上的約有三千多人。人口數雖然不多，但是衛生所的每項工作我們仍是會盡力完成：臨床醫療（包括門診、巡迴醫療及急診）加上公衛保健，就是衛生所每天運作要完成的任務。

阿敏，或是蘭嶼衛生所所有的醫師及護理人員及其他同事都一樣。大家都努力地完成手上的任務：不論是日常業務，或是緊急業務。其實，在這邊工作久了就知道：

公衛保健不重要嗎？重要，這是從日常根本去教導我們的族人，如何預防疾病，如何避開疾病。多一份教育，多一份預防。沒有這些繁瑣且虐心的公衛作業，蘭嶼鄉各種目前的疾病盛行率及需要如何預防的方針，該如何進行？感謝每一位在蘭嶼服務過的護理師，都曾默默付出完整了這一塊，讓蘭嶼的醫療基礎在這些默默付出中，得以一點一點地前進。

門診醫療不精密嗎？來到蘭嶼的醫師雖然大多年輕，但是每個都戒慎嚴謹。因為年輕，他們常常帶來在訓練醫院獲得的最新醫療知識及訊息，除了治療基本輕症，遇到需要進一步治療時，也都馬上請族人至大島治療。

緊急醫療，這次讓大家感到錐心刺骨的緊急醫療。在每一次的緊急事件，需要的是更先進更精密的治療：心血管疾病需要心導管、顱內出血需要緊急開顱手術減壓、嚴重肺炎需要插管及嚴密呼吸治療、嚴重創傷需要多科團隊緊急手術：包括神經外科、骨科、胸腔外科、一般外科…..。而這些重大事件更需要的，是術後多科團隊的加護照顧。這些緊急狀況，是早一分可以送到能量充足的醫學中心或區域醫院，才有早一分可以解決問題的契機。

就如很多族人建議，蘭嶼需要一個醫院。這個想法，在24年前我剛回蘭嶼服務時一樣，覺得只要有個設備優良的醫院，族人的醫療就都解決了。但是，在這麼多年深入瞭解後，明白了：這個蘭嶼醫院可以緩解的，是目前蘭嶼衛生所門診輕症之重擔。但是，在面對中重度以上的疾病時，我們仍是需要有可以把族人後送到大島的充沛能量。不是因為政府不關心，也不是因為離島的悲歌，而是，因為我們要更好的醫療，所以我們要有更堅強完善的後送機制：我們在這麼美麗偏遠的島嶼，不可能要求有如醫學中心或區域醫院的體制，但是我們要盡自己的力量，在迫切的時候將我們的族人送往能量充足之處。

我非常感謝徐震宇教官（徐震宇）、潘師典（潘帥）醫師、奇美醫院的醫療團隊（林柚橙醫師、謝宛婷醫師......）等，他們在這麼多年來，總是不辭辛苦的，甚至每年到蘭嶼衛生所來指導與討論所有後送個案，讓我們後送的機制與過程可以一次有一次的改善。我也常感謝空總所有的教官，不論好天或壞天，只要評估天氣狀況可以，他們都能就是迅速配合執行任務。我感謝這些年所有在蘭嶼衛生所的醫師，每當有緊急醫療事件，他們就是立即聯絡大島方面的醫療，不斷的電聯討論病況，需要後送時，一刻也都不拖延。我也感謝所有在蘭嶼衛生所任職過的護理人員，在所有後送任務中，陪伴著我的族人們到達醫療能量充足的醫院。

黑盒子的訊號確定了。嘎嘎們，邑敏，還有教官們，都是天使了。緊急後送還是必須的，這件事證明是它是有風險的，但是它也是必須執行的。這是我們的任務，我們的職責。

那夜，我們看到值班醫師如以往的緊急與大島聯絡討論後送病人的緊急狀況。我們看到了空勤總隊經過評估要來接我們的族人。我們也看到了黃天德嘎嘎就是個一般家屬，著急又沈默的等待空勤總隊回音。我們像平時一樣，派出了人員：那夜，是阿敏。但是，那個夜，讓五個家庭，跟整個蘭嶼衛生所，心碎了。

我感謝我每年總要接到好多電話，有很多熱情的醫療人員想到蘭嶼來服務。在蘭嶼衛生所，是要一份任勞任怨，是要一份無名付出、是要兵來將擋水來土淹，阿敏，她做到了。

我們還是會繼續，為了族人，為了所有為這裡付出的人，為了證明我們從未放任世界遺忘這地方，我們總是很努力的讓我們的族人及當局接收我們的訊息。

阿敏，謝謝你，謝謝你付出的所有所有一切。你是你爸爸媽媽的小孩，也是我們蘭嶼的小孩。我相信，你會一直護佑蘭嶼的。

(中時電子報)