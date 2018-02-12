超搶手！張維倩首創「雙生幸福小紅包」

2018年02月12日 11:22 中時 葉書宏

新北市中和區議員參選人張維倩(左一)由立委蘇巧慧陪同，在中和安樂市場發送「雙生幸福小紅包」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區議員參選人張維倩(左一)由立委蘇巧慧陪同，在中和安樂市場發送「雙生幸福小紅包」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區議員參選人張維倩(前排中)在中和安樂市場發送「雙生幸福小紅包」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區議員參選人張維倩由立委蘇巧慧陪同，在中和安樂市場發送「雙生幸福小紅包」，獲得攤商與許多大小朋友的喜愛，更有不少長輩想多拿幾個，只因雙生子是喜上加喜，想為家中多增添福氣。

蘇巧慧表示，她與張維倩同是律師出身，在為民眾服務工作上總是能夠結合本身法律專長，提出法律上的協助；同為人母親，在從政工作上更增添細膩與貼心，這次陪同她掃街，除了英雄相惜、相挺之外，更期盼讓優質的婦幼律師的招牌能夠更讓市民知道，服務更多中和鄉親。

張維倩提到，身為年輕的婦幼律師，除了發揮創意將自己與雙胞胎女兒們相片製成「雙生幸福卡，幸福小紅包」分送給民眾，紅包上面兩塊錢更是別具意義；張維倩指出：「我們希望分享雙胞胎的喜悅，兩塊錢代表著好事成雙，拿回去也讓家裡的媳婦拼雙生唷！」好孕氣帶來好福氣，小紅包的喜氣也分享給民眾，讓民眾笑呵呵。

掃街拜票之餘，身為新手媽媽的張維倩也趁機會請教蘇巧慧婦幼議題，希望未來若能進入議會，建立新北市一個婦嬰友善的環境，以改善目前幼托資源不足及提高生育率，降低少子化的問題，希望讓年輕爸媽打拼時，能有個安心的場所，放心的照顧孩子快樂成長。

(中時)