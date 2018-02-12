以徵召方式參選宜蘭縣長？陳金德：需眾人智慧共同決定

宜蘭代理縣長陳金德表示，民進黨將推誰參選年底宜蘭縣長，需要眾人的共同智慧來決定。（胡健森攝）

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年底宜蘭縣長選戰綠營將推誰出戰仍是一團迷霧，內定「先代理後參選」的宜蘭代理縣長陳金德12日表示，對民進黨而言宜蘭縣「實質上就是艱困選區」，可採徵召方式決定人選，但這並不是只憑一、兩個人的智慧，而是需要中央及地方所有參與其中的人，集結各方的智慧來決定，這場宜蘭縣長選戰民進黨才有可能突圍。

在黨中央的協調下，綠營台面上目前只剩下立委陳歐珀1個人競選，但民進黨秘書長洪耀福曾表示，如果中執會沒有通過提名立委陳歐珀，就會改採徵召，洪耀福這番話讓外界解讀為是在為徵召代理縣長陳金德參選鋪路。與陳金德同屬新系的立委段宜康11日在臉書開砲，「是誰在打這個主意？如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人！」陳歐珀也多次強調，民進黨《2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例》沒有徵召這個選項。

對此陳金德12日表示，有關段宜康的說法他沒有特別看法及回應，對於陳歐珀個人而言，或許認為沒有徵召選項，但就民進黨的機制來說，每一個都是選項之一，在什麼情況下會發展成哪一個選項，需要透過智慧來決定，宜蘭縣長選舉目前走到中執會決定要不要提名（陳歐珀）這件事，必須先確認要不要提名，如果不提名，任何想像空間都有；陳金德強調，當所有的條件都具備時，這場縣長選戰民進黨仍大有可為，但如果有些條件不齊備，則將會徒勞無功。

陳金德另表示，他之前曾說過，要贏得這場選戰，必需要符合「政策能贏得人民信賴、推出人選讓受到民眾肯定及喜愛、以及黨內要團結一致」，這三項條件缺一不可。

至於這兩天宜蘭縣的街頭出現陳金德的看板，看板上寫著「平安共好、陳金德」等字樣，並有一張陳金德的個人照，外界認為這就是陳金德的選舉看板，但陳金德則澄清說，看板選舉無關，如果是選舉看板就不會用這樣的字眼，身為代理縣長總是要讓大家認識，向大家拜年也是必要的。

(中時)

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