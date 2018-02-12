花蓮震災 海基會：失聯陸客家屬明帶3具骨灰先返鄉

2018年02月12日 11:51 中時 楊家鑫

花蓮地震造成17死亡、280餘人受傷的慘劇，其中有9名罹難者是大陸遊客。至今仍有2具遺體被壓在瓦礫之下，正動用大型機械由上而下拆除整棟大樓，以便將遺體取出。現場負責陸客家屬事宜的海基會文教處處長劉克鑫今天(12)表示，丁文昌、何鳳華老夫婦兩人的遺體移出需要時間，家屬與陪同的一行人將在今天聯合公祭後，會先帶著罹難的丁守慧一家三口骨灰回台北，預計13日中午搭乘國航返回北京。待春節過後，再來台處理老夫婦兩人的後事。

來自北京的12歲男童楊浩然，與父親楊捷、母親丁守慧及外公丁文昌、外婆何鳳華來台旅遊，6日下午入住花蓮雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」，一家人卻因花蓮地震被埋在雲門翠堤大樓瓦礫下，10日楊浩然與父母的遺體先被發現，但外公丁文昌、外婆何鳳華的遺體至今尚未取出。

海基會文教處處長劉克鑫表示，先挖出來的楊捷、丁守慧、楊浩然等3具遺體11日下午完成相驗並開出死亡證明書後，12日上午將送往火化場火化。5名家屬中，預計有4人會參加今天中午舉行的聯合公祭。

他表示，由於丁文昌、何鳳華老夫婦兩人的遺體深埋梁柱瓦礫中，已確定放棄救援，動用大型機械由上而下拆除整棟大樓，需要時間才能將遺體取出。家屬一行人與大陸方面陪同人員將於公祭結束後，會帶著丁守慧一家三口的骨灰先返回台北，並於13日中午搭乘國航飛機回北京。待春節過後，再來台處理老夫婦兩人的後事。

此外，陸委會主委張小月及海基會董事長田弘茂將出席今天的花蓮震災聯合公祭，對陸籍罹難者表示沉痛的哀悼。

(中時)