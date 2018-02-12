台灣世代智庫：蔡英文救災表現逾七成滿意

2018年02月12日 11:29 工商 崔慈悌

花蓮震災，蔡英文總統和行政院長賴清德分頭勘災，台灣世代基金會今天發布民調，有82.5％的民眾滿意政府的救災表現，對蔡總統的救災表現滿意度也有73.5％，不滿意只有17.1％。

花蓮6日深夜發生規模6地震，造成4棟大樓傾斜倒塌，台灣世代智庫今天舉行記者會，公布「花蓮震災政府表現滿意度」最新民調。

在尚未提示花蓮震災前，支持蔡英文總統的有57.2％，不支持者有32.7％，在滿意度方面，滿意蔡英文的受訪者有51.2％，不滿意者有39.7％。在提示花蓮震災後，受訪者對於蔡英文總統的救災表現滿意度則高達73.5％。

在整體政府的救災表現方面，有82.9％表示滿意，僅9.1％不滿意應變，在應變速度上，也有高達80％受訪者認為反應快速，僅9.6％認為太慢。

對於各國的支持度，在不提示選項下，有75.8％認為日本對台灣給予最多的支持與關懷。認為是中國大陸的有1.8％，高於新加坡、美國與韓國的0.8％、0.6％與0.3％。

此外，蔡英文承諾如果受災房屋無法重建，政府將興建社會住宅安置，也有高達85.7％表示贊成，僅7.3％反對。

此次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於107年2月9日至10日晚間及假日下午進行訪問。成功訪問1,076名成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.99％。

(工商)