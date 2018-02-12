警告味濃！扁趴趴走 邱太三：別跟法務單位玩政治

2018年02月12日 11:26 中時電子報 孫曜樟

前總統陳水扁保外就醫期間多次出席政治相關活動；甚至探訪前總統李登輝，引發外界質疑扁踩紅線，但法務部卻無作為質疑，法務部長邱太三日前接受中央主專訪時表示，陳水扁很清楚遊戲規則在哪，不要跟法務單位玩政治，相關情況中監都將依法處理。

法務部長邱太三接受中央社記者專訪，被問到陳水扁保外就醫卻到處趴趴走，並參與政治相關活動或會見政治相關人士，是否為棘手問題時；他表示，這沒有棘手不棘手，相信陳水扁很聰明，因為大家都知道法律的界線在哪，但不要跟法務單位玩政治，而他個人對此事的基本態度就是「法律歸法律、政治歸政治」。

邱太三說，監所每年有100至200件申請保外就醫案，全部由監獄和矯正署審核，申請案不會到法務部；陳水扁在馬政府時代就獲准保外就醫，當時他已簽立切結書，遊戲規則相信陳水扁很清楚。記者追問，外界質疑馬政府時代給陳水扁保外就醫，但到了蔡政府時代，陳水扁卻認為遭到軟禁一事。邱太三說，用軟禁這個詞是認知錯誤，因為陳水扁是保外就醫暫停服刑；受刑人是要在監獄或者是監獄替代措施，這才叫軟禁。

至於陳水扁在1月間北上前往翠山莊，出席前總統李登輝96歲大壽，中監事前未收到書面申請資料一事，邱太三說，「中監一定有（處置）」，陳的醫療團隊曾對中監建議，為對陳水扁心理有幫助，應同意其跟親友私下聚餐，就像陳水扁的女兒陳幸妤的牙醫診所開業，中監認為他出席對病情有所幫助，所以准予出席。但中監擔憂的是，如果他要去比較遠的地方，就需要考慮整體安全性、即時醫療等問題。所以，中監壓力實在很大，我只能說，你們（中監）就依法做。

(中時電子報)