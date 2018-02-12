MLB》林斯康本周測試 外界預期重返巨人

林斯康消失一年後再辦測試會，外界預期會重返巨人。(美聯社)

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中時電子報

好久不見的林斯康(Tim Lincecum)還想回大聯盟，將在美國時間本周四2月15日於西雅圖投測試會，不少球隊都有意到場，其中也包括他的老東家巨人，美媒報導，林斯康現在球速能達90英里(約144公里)，外界預期他很可能會跟巨人再續前緣。

林斯康最後在大聯盟出賽，是前年效力天使時；該年他出賽9場，戰績2勝6敗、自責分率高達9.16，整季在3A跟大聯盟間遊走，球季結束未獲天使續約離去。林斯康成為自由身後，去年臀部手術後未找到新東家，淡出大聯盟一年，如今跟前年一樣自辦測試會，力拚回大聯盟。

林斯康過去曾兩度拿到賽揚獎，現年33歲的他會急速殞落，關鍵之一是球速消失。《Fangraphs》資料顯示，林斯康生涯前兩年，速球均速94英里，但自2009年起逐年降速，前年在天使均速僅剩87.7英里。

美國記者黑曼(Jon Heyman)報導，林斯康現在球速已達90英里，周四測試會吸引多隊到場觀看，其中包括巨人，很多球隊也認為巨人就是他的歸宿。黑曼指出，林斯康跟巨人關係依舊很好，林斯康沒東家時，巨人也提供場地讓他練球。

巨人休季期間補進麥卡勤(Andrew McCutchen)跟隆格利亞(Evan Longoria)2名強打，強化打線的戰力，不過先發跟後援都還留有空缺待補，林斯康還有機會占有一席之地。黑曼認為，巨人願意給低迷的山多沃(Pablo Sandoval)機會，網羅林斯康這樣的舊臣是有可能的。

林斯康過去幾個月都在西雅圖積極練球，黑曼認為林斯康看起來似乎變得更瘦，不過比起去年，球速似乎有變快的跡象。《CBSSports》記者艾西薩(Mike Axisa)直言林斯康已經很難再先發，即便通過測試找到東家，也會從牛棚出發。

(中時電子報)

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